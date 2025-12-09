เอสซีจีคว้า “Asia IP Elite 2025” ตอกย้ำจุดยืน “องค์กรแห่งโอกาส”

เมื่อเร็วๆ นี้ เอสซีจีประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญบนเวทีระดับโลก คว้ารางวัล “Asia IP Elite 2025” จาก Intellectual Asset Management (IAM) สื่อชั้นนำด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลก สะท้อนความสำเร็จวิสัยทัศน์องค์กรที่มุ่งเน้นการเป็น “องค์กรแห่งโอกาส” (Organization of Possibilities) ที่เปิดกว้างให้พนักงานได้ปลดปล่อยไอเดียใหม่ๆ และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ จนนำไปสู่การจดสิทธิบัตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
รางวัล Asia IP Elite 2025 เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีที่ไม่เพียงแค่บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IP) อย่างมีกลยุทธ์ แต่ยังให้ความสำคัญต่อ “คน” เป็นศูนย์กลาง เอสซีจีได้ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาส เปิดเวทีให้พนักงานทุกคนได้ “ปล่อยแสง” แสดงไอเดียสร้างสรรค์ และพัฒนา New Products & Services อย่างอิสระที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า ส่งผลให้ปัจจุบันเอสซีจีมีคำขอจดสิทธิบัตรมากกว่า 4,200 ฉบับ ครอบคลุมเทคโนโลยีสำคัญทั่วโลก
ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนผ่านผลงานนวัตกรรมที่เกิดจาก Passion ของพนักงาน และได้รับการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ผ่านโมเดลธุรกิจ Licensing-out ที่ประสบความสำเร็จในระดับสากล เช่น เทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพกระดาษ (Advanced Quality Paper Analysis) และวัสดุขั้นสูงและสารเร่งปฏิกิริยา (Advanced Materials and Catalysts) ซึ่งล้วนเป็นดอกผลจากการที่องค์กรสนับสนุนให้พนักงานกล้าคิด กล้าลงมือทำ และได้รับการคุ้มครองสิทธิทางปัญญาอย่างเข้มแข็ง เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน
เอสซีจีจะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น “Organization of Possibilities” เพื่อเป็นพื้นที่ที่เปลี่ยนความเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นความเป็นไปได้ สนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ และขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างนวัตกรรมเด่นที่เกิดจากไอเดียพนักงานสู่นวัตกรรมที่ใช้จริงเชิงพาณิชย์ ดังนี้:
• PRECISEPRO จาก SCGP: นวัตกรรมที่ยกระดับการควบคุมคุณภาพกระดาษบรรจุภัณฑ์ ผสานการทดสอบขั้นสูงในห้องแล็บเข้ากับระบบมอนิเตอร์ออนไลน์แบบเรียลไทม์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) ที่แม่นยำและหลากหลาย ช่วยยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ให้เหนือกว่าเดิม
• EcoRevo จาก SCGC: นวัตกรรมพลาสติกยุคใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตจากพอลิโพรพิลีน (PP) และพอลิเอทิลีน (PE) ที่ไม่เพียงรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังมาพร้อมคุณสมบัติพิเศษในการย่อยสลายทางชีวภาพกลายเป็นชีวมวล (Biomass) ได้เองหากหลุดรอดออกสู่ธรรมชาติ
• กระเบื้องปูพื้นรุ่น Comfort จาก Smart living, SCG: นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย อาทิ กระเบื้องปูพื้นรุ่น Comfort ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี HeatSync ช่วยลดการสะสมความร้อนบนพื้นกระเบื้อง มอบความเย็นสบายและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้แก่ผู้อยู่อาศัย