“CHAO” ทุบสถิติสินค้าใหม่ 30 ตัวปีนี้ จีนตลาดดันพอร์ตต่างประเทศพุ่ง 19.7%

ผู้จัดการรายวัน 360 - ‘บมจ. เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี’ หรือ CHAO เผยสินค้าใหม่ “ข้าวตังกุ้งหยองรสผัดไทย” ได้รับกระแสตอบรับถล่มทลายจากผู้บริโภคชาวจีน ดันยอดขายกลุ่มต่างประเทศในไตรมาส 3 พุ่งสูงถึง 19.7% พร้อมตอกย้ำทิศทางธุรกิจ ปี 2568 ด้วยกลยุทธ์ Aggressive New Product หลังทั้งปีวางจำหน่ายสินค้าใหม่แล้วกว่า 30 SKUs สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ปูพรมขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
นางสาวณภัทร โมรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ CHAO หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ ภายใต้แบรนด์ “เจ้าสัว” เปิดเผยว่่า ไตรมาส 3/2568 บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตในตลาดต่างประเทศได้อย่างโดดเด่น โดยมียอดขายจากตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 19.7% จากไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ปัจจัยสำคัญมาจากความสำเร็จของการบุกตลาดจีนด้วยสินค้าใหม่ “ข้าวตังกุ้งหยองรสผัดไทย” ที่เริ่มวางจำหน่ายเมื่อเดือนกรกฎาคม โดยมียอดการซื้อซ้ำในอัตราที่สูง ผ่านการทำการตลาดออนไลน์ที่ตรงจุดบนแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง Xiaohongshu, TikTok, IQiyi และ WeChat เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเห็นสัญญาณบวกจากตลาดสหรัฐอเมริกาที่ยอดขายกลุ่ม Cereal Cracker กลับมาฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง จากการขยายพื้นที่วางจำหน่ายที่ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงการขยายตลาดสู่ยุโรป ล่าสุดได้ส่งออกสินค้าล็อตแรกไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์แล้ว และขยายตลาดในสหราชอาณาจักรต่อเนื่อง รวมทั้งนำนวัตกรรม ‘Modern Thai Snack’ ไปจัดแสดงในงาน Anuga 2025 ที่เยอรมนี เพื่อเปิดประตูสู่ตลาดสากลให้กว้างขึ้น
สำหรับทิศทางธุรกิจในช่วงที่เหลือของปี 2568 ว่า บริษัทฯ จะขับเคลื่อนการเติบโตด้วยกลยุทธ์ Aggressive NPD (New Product Development) อย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าสัวได้วางจำหน่ายสินค้าใหม่รวมกว่า 30 SKUs ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุด เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาขนมขบเคี้ยวที่ดีต่อสุขภาพและรสชาติที่แปลกใหม่
นอกจากนี้ ตลาดในประเทศ บริษัทฯขยายฐานลูกค้ากลุ่ม B2B อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จับมือกับ “แม็คโคร” พัฒนาสินค้าเบเกอรี่ใหม่อย่างขนมปังคัสตาร์ดไข่เค็มหน้าหมูหยอง ซึ่งเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์หมูหยองของเจ้าสัวเข้าสู่ตลาดเบเกอรี่ ช่วยขยายช่องทางจัดจำหน่ายและสร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้าง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ความร่วมมือ (Collaboration) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์ร่วมกัน (Co-Product & Co-Brand) กับพันธมิตร โดยมุ่งเน้นการเติบโตร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CHAO กล่าวว่า แนวโน้มธุรกิจโค้งสุดท้ายปี 2568 บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาโมเมนตัมการเติบโตที่ดีต่อเนื่องจากไตรมาส 3 โดยได้รับปัจจัยบวกจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซันและการท่องเที่ยวในประเทศที่คาดว่าจะกลับมาคึกคักจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ได้เตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่ในไตรมาส 4 กระตุ้นกำลังซื้อในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง และการรุกตลาดต่างประเทศที่เข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะกลยุทธ์ความร่วมมือในการพัฒนาสินค้ากับพันธมิตรในต่างประเทศ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยผลักดันให้พอร์ตรายได้จากต่างประเทศเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง
“ในไตรมาส 3 ผลการดำเนินงานเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการปรับกลยุทธ์บริหารจัดการพอร์ตผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเน้นโฟกัสกลุ่มที่มี High Margin สำหรับทิศทางในไตรมาส 4 ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดของปี เราเห็นสัญญาณบวกที่แข็งแกร่ง ทั้งจากกำลังซื้อในประเทศช่วงเทศกาล การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เมื่อประกอบกับแผนการเปิดตัวสินค้าใหม่ที่เตรียมไว้ จะเป็นแรงส่งสำคัญให้ยอดขายในช่วงไฮซีซันนี้เติบโตตามเป้า สอดรับกับแผนงานปี 2568 ที่เราเดินหน้าสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรมสินค้าใหม่รวมกว่า 30 SKUs” นางสาวณภัทร กล่าว