ผศ.ดร.เดวิด มกรพงศ์ คว้าเหรียญทองจากเวทีนวัตกรรมโลก iENA 2025 ประเทศเยอรมนี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี —
ผศ.ดร.เดวิด มกรพงศ์ รองคณบดีและนักวิจัยนวัตกรรมจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคว้ารางวัล “เหรียญทอง (Gold Medal)” จากเวที iENA 2025 – International Trade Fair “Ideas – Inventions – New Products” หนึ่งในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เก่าแก่และทรงเกียรติที่สุดของโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–3 พฤศจิกายน 2568 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี โดยมีผลงานเข้าร่วมจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และกว่า 700 ผลงานนวัตกรรม---
ผลงานที่ได้รับรางวัล: “HYDRO AI – Deep Learning–Driven Water Prediction and Management for Thailand”
ผลงาน HYDRO AI เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการ พยากรณ์และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย พัฒนาโดยทีมวิจัยนำโดย ผศ.ดร.เดวิด มกรพงศ์ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาน้ำท่วม–ภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในยุคสภาพภูมิอากาศแปรปรวน (Climate Change)
จุดเด่นของนวัตกรรมนี้คือการใช้ เทคโนโลยี Deep Learning (CNN+LSTM)
ในการวิเคราะห์ข้อมูลฝนและอัตราทททของน้ำ โดย ไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลธรณีวิทยา จึงสามารถคาดการณ์อุทกภัยได้ เร็วขึ้น – แม่นยำขึ้น – และมีต้นทุนต่ำกว่าแบบจำลองเดิมกว่า 50% ทดสอบแล้วได้ผลลัพธ์เพิ่มความแม่นยำ (R²) สูงขึ้นถึง 54% และลดค่าความคลาดเคลื่อน (RMSE) ได้อย่างมีนัยสำคัญในช่วงน้ำหลาก ทําให้สามารถทํานายน้ําท่วมได้ก่อนล่วงหน้ายี่สิบชั่วโมง ซึ่งดีกว่าปัจจุบันที่ทํานายได้แค่ล่วงหน้าเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น
วิสัยทัศน์ของนักวิจัยไทยสู่เวทีโลก ผศ.ดร.เดวิด กล่าวว่า “รางวัลนี้ไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจส่วนบุคคล แต่เป็นสัญลักษณ์ของศักยภาพนักวิจัยไทยที่สามารถสร้างนวัตกรรมระดับโลกเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ HYDRO AI เป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยี AI มาสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต ตลอดจน ด็อกเตอร์เดวิดมีแผนที่จะใช้ปัญญาประดิษฐ์นี้ร่วมกับข้อมูลการจัดการน้ําในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อทําปัญญาประดิษฐ์สําหรับการจัดการน้ําท่วม ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างระบบเมืองอัจฉริยะที่แท้จริง”
นอกจากนี้ ดร.เดวิดยังขอบคุณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ รวมถึงคณาจารย์และทีมนักวิจัยนาก Harbour Space ที่ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
---
เวที iENA 2025
งาน iENA (International Trade Fair – Ideas, Inventions and New Products) เป็นเวทีระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักวิจัย นักประดิษฐ์ และผู้ประกอบการจากทั่วโลก นำเสนอผลงานที่มีศักยภาพต่อยอดเชิงพาณิชย์และสร้างประโยชน์ต่อสังคม โดยประเทศไทยเข้าร่วมภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งส่งเสริมให้นักวิจัยไทยแสดงศักยภาพบนเวทีระดับสากล