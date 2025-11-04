"เอสซีจี รูฟฟิ่ง" ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. 9999 ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กร

บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด ในกลุ่มธุรกิจ เอสซีจี สมาร์ท ลีฟวิง (SCG Smart Living) นำโดยคุณกฤษณ์ จินดาวานิชสกุล Chief Operation Officer - Housing Product Solution Business รับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก. 9999 (TIS 9999) จากคุณจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
การได้รับการรับรองในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากที่ เอสซีจี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง “ร่วมสืบสานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสมดุลและยั่งยืน” เพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงาน SX Sustainability Expo 2024 พร้อมขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับแนวทาง ESG ขององค์กร ที่ผสานกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) เข้าสู่กระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
เอสซีจี รูฟฟิ่ง ในฐานะผู้ผลิตกระเบื้องและอุปกรณ์หลังคาชั้นนำของเอสซีจี ได้นำแนวทางการบริหารจัดการองค์กรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยหลักปรัชญา 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาบูรณาการในโรงงานทั้ง 7 แห่ง ในหลายพื้นที่ ได้แก่ สระบุรี ขอนแก่น ชลบุรี ลำพูน และนครศรีธรรมราช โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมบุคลากร การประเมินช่องว่างของระบบ และการรับคำปรึกษาจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เพื่อนำหลักปรัชญามาปรับใช้ให้เกิดผลจริงในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรมนุษย์ จนสามารถผ่านเกณฑ์และได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 9999 ครบทุกโรงงาน นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน และสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
คุณกฤษณ์ จินดาวานิชสกุล Chief Operation Officer - Housing Product Solution Business ภายใต้ธุรกิจ เอสซีจี สมาร์ท ลีฟวิง กล่าวถึงความสำคัญของมาตรฐานนี้ว่า “การได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 9999 ไม่เพียงสะท้อนถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของ เอสซีจี รูฟฟิ่ง แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในทุกขั้นตอนของธุรกิจ เพื่อสร้างความสมดุลให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
“เอสซีจี รูฟฟิ่ง จะเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรฐานนี้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการยกระดับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพบุคลากร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ เพื่อให้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างแท้จริง” คุณกฤษณ์กล่าวทิ้งท้าย
