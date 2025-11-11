ฟอร์มปัง! Bedrock กวาด 2 รางวัลใหญ่ Smart City Awards 2025 พลิกโฉมบริการรัฐและระบบจัดการภัยพิบัติให้เป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว

บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ เบดร็อค ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการข้อมูลประกอบกับการให้บริการแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Location Intelligence) หนึ่งในกลุ่ม บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV โชว์ฟอร์มสุดปัง
คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที "Smart City Solutions Awards 2025" ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ตอกย้ำความสำเร็จในการสร้างสรรค์โซลูชันที่ "ใช้งานได้จริง" และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม
Smart Governance ขอใบอนุญาตก่อสร้างออนไลน์ จบไวในไม่กี่คลิก!
เบดร็อค อนาไลติกส์ คว้ารางวัลดีเลิศ (Excellence Award) ด้าน Smart Governance จากผลงาน "ระบบขออนุญาตก่อสร้างและควบคุมอาคารอัจฉริยะ (Smart Building Permit)"
โซลูชันดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าและความซับซ้อนของกระบวนการขออนุญาตก่อสร้างแบบดั้งเดิม โดยเปลี่ยนขั้นตอนที่ยุ่งยากให้เป็นเรื่องที่ สะดวก โปร่งใส และเข้าถึงง่าย ผ่านช่องทางดิจิทัล
ไฮไลท์เด็ดโซลูชัน Smart Building Permit
● แผนที่อัจฉริยะ (GIS): ช่วยตรวจสอบข้อกำหนดผังเมืองโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ยื่นคำขอไม่ต้องค้นหาข้อมูลเอง
● ระบบ AI ตรวจสอบเอกสาร: ใช้ AI Document Checker คัดกรองความครบถ้วนของเอกสารเบื้องต้น ช่วยลดความผิดพลาด
● ยื่นคำขอออนไลน์ 24 ชั่วโมง: อำนวยความสะดวกให้สามารถยื่นเรื่องได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบคลาวด์ที่มีความปลอดภัยสูง ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด กล่าวว่า ผลลัพธ์จากการนำโซลูชัน Smart Building Permit ไปปรับใช้ถือว่าเป็นที่น่าประทับใจ โดยสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาลงได้ถึง 98% ลดการใช้กระดาษมากกว่าครึ่งหนึ่ง และที่สำคัญ ประชาชนสามารถติดตามสถานะคำขอได้ด้วยตนเองในทุกขั้นตอน
"เราเชื่อว่าหัวใจของเทคโนโลยีที่ดีที่สุด คือการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน เปลี่ยนเรื่องที่เคยยุ่งยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่ายที่ใครก็เข้าถึงได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้เกิดขึ้นจริงแล้วที่ตำบลบ้านกลาง" Smart Living ปกป้องเมืองจากภัยพิบัติแบบเรียลไทม์
เบดร็อค อนาไลติกส์ ยังสามารถคว้ารางวัลระดับดี จากผลงาน "เทคโนโลยีบริหารจัดการภัยพิบัติอัจฉริยะ (Smart Disaster Management Solution)" ที่พัฒนาร่วมกับเทศบาลนครยะลา เพื่อยกระดับการรับมืออุทกภัยในพื้นที่
โซลูชันดังกล่าวเปรียบเสมือน "ห้องบัญชาการ (War Room)" ดิจิทัล ที่รวบรวมข้อมูลสำคัญแบบเรียลไทม์ ทั้งระดับน้ำ ปริมาณฝน และภาพจากกล้อง CCTV แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ทำให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มและชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมได้อย่างแม่นยำ
เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้เทศบาลนครยะลาสามารถวางแผนรับมือสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMS และ Line OA, การจัดสรรทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ไปจนถึงการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด
ทั้งนี้ โครงการ Smart City Solutions Awards 2025 จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาและผลักดัน 'ต้นแบบ' เมืองอัจฉริยะ ที่พร้อมนำไปต่อยอดและขยายผลได้จริงทั่วประเทศ โดยมีหัวใจสำคัญคือผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ใช่แค่แนวคิด แต่ต้องเป็นโซลูชันที่ถูกนำไปใช้งานจริงแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และครอบคลุม 7 มิติการพัฒนาเมือง
“ยิ่งเตือนภัยได้เร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งรักษาชีวิตและทรัพย์สินได้มากเท่านั้น ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติอัจฉริยะจึงเป็นมากกว่าเทคโนโลยี แต่คือหลักประกันความปลอดภัยที่เราต้องการมอบให้กับคนไทย” คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ กล่าวทิ้งท้าย