เบดร็อค อนาไลติกส์ เปิดบ้านโชว์ศักยภาพเทคโนโลยีขั้นสูง  ขับเคลื่อนอนาคตอสังหาริมทรัพย์ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์

บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ เบดร็อค อนาไลติกส์ (Bedrock Analytics) ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการข้อมูล ที่ให้บริการแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลเชิงพื้นที่ (Location Intelligence) ร่วมกับ ไรส์ (RISE) สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในกิจกรรม Open House ภายใต้โครงการ “GHB IDEALAB by RISE” เพื่อแสดงศักยภาพของเทคโนโลยี Location Intelligence เทคโนโลยี Digital Twin เทคโนโลยีสามมิติ(3D) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด บริเวณ We Do Space อาคารวานิช เพลส อารีย์ วันที่ 26 มิถุนายน 2568 โดยภายในงานได้มีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “AI in Action: The Future of Real Estate is Here” สะท้อนบทบาทและ ความเชื่อมโยงของเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในยุคดิจิทัลในหลากหลายมิติคุณสมพัสตร์ สุวพิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด กล่าวว่า “ในยุคที่ข้อมูลคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและการพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีจึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือ แต่เป็นแกนหลักในการช่วยตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”“เบดร็อค อนาไลติกส์ เชื่อมั่นว่าการเข้าใจและเข้าถึง ‘ข้อมูลเชิงพื้นที่’ (Location Intelligence) คือ กุญแจสำคัญสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เราจึงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมที่ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายดาย แม่นยำ และสามารถนำไปใช้ได้จริง”เบดร็อค อนาไลติกส์ ยังได้สาธิตถึงศักยภาพของเทคโนโลยีในการยกระดับการทำงานในภาคอสังหาริมทรัพย์ได้โดยตรง ควบคู่ไปกับการสร้างเมืองอัจฉริยะที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน อาทิ● การวิเคราะห์สินเชื่อและการประเมินความเสี่ยง (Credit Analysis & Risk Assessment): โดย AI เข้ามามีบทบาทวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เช่น ข้อมูลประชากรศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน และราคาที่ดินย้อนหลัง เพื่อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันและคาดการณ์ความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)●การประเมินศักยภาพโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Project Feasibility): สร้างแบบจำลองเสมือนจริง (Digital Twin) ของโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่าง ๆ ทั้งการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ การแสดงทิศทางลมและแสงแดด และทัศนียภาพโดยรอบ ช่วยให้ธนาคารประเมินความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของโครงการที่ยื่นขอสินเชื่อได้อย่างรอบด้าน●การวางแผนกลยุทธ์และการขยายตลาด (Strategic Planning & Market Expansion): วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางพื้นที่ (Location Intelligence) เพื่อค้นหาพื้นที่ที่มีศักยภาพและความต้องการที่อยู่อาศัยสูงแต่ยังขาดโอกาส ในการเข้าถึงสินเชื่อ (Underserved Area) ช่วยระบุพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน หรือพื้นที่ที่มี ความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นพิเศษ เพื่อวางแผนการขยายสาขาหรือหน่วยบริการเคลื่อนที่ได้ อย่างตรงจุด●การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urban Development): เทคโนโลยีของเบดร็อค อนาไลติกส์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อวางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับผังเมืองและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)“เบดร็อค อนาไลติกส์ ตระหนักดีว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินงานในการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราเองก็มีความปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อภารกิจอันทรงคุณค่านี้ เพื่อร่วมสนับสนุนให้คนไทยมีบ้านได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เทคโนโลยีจากเบดร็อค อนาไลติกส์ จะช่วยจุดประกายแนวคิดใหม่ๆ และตอกย้ำให้เห็นว่า เทคโนโลยี Location Intelligence เทคโนโลยี Digital Twin เทคโนโลยีสามมิติ (3D) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่คือเครื่องมือสำคัญที่จะเข้ามาพลิกโฉมวงการอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาเมืองให้ก้าวสู่ยุคใหม่อย่างยั่งยืน” คุณสมพัสตร์ กล่าวทิ้งท้าย