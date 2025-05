ดีป้า เปิดตัวโครงการ OTOD Smart Living ยกระดับทักษะดิจิทัลกลุ่มชุมชน-เกษตรกรทั่วไทย ปูทางสู่การสร้างเมืองอัจฉริยะน่าอยู่

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ดีป้า เดินหน้าโครงการ OTOD Smart Living เร่งยกระดับทักษะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่กลุ่มชุมชนและเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คาดยกระดับความรู้และทักษะด้านดิจิทัลแก่ประชาชนกว่า 2,700 คนจาก 900 ครัวเรือนทั่วประเทศ สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 170 ล้านบาท เพื่อนำไปสู่เป้าหมายเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ และเศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดตัวโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล สมาร์ทลีฟวิ่ง (One Tambon One Digital Smart Living: OTOD Smart Living) โดยมี ดร.ปิยนุช วุฒิสอน รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอี) เป็นประธาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ‘วาดอนาคตไทยด้วยเกษตรดิจิทัล’ ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มชุมชนเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่นผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยว่า ดีป้า ดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (One Tambon One Digital: OTOD) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2566 โดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชุมชนและเกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ยกระดับกระบวนการผลิต เริ่มจากการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร ต่อเนื่องด้วยแพลตฟอร์มเพื่อการเพาะปลูกสำหรับพืชมูลค่าสูงอย่างทุเรียน โดย ดีป้า เล็งเห็นว่า ภาคเกษตรกรรมยังคงมีบทบาทอย่างมากกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน ประชากรไทยกว่า 50% หรือกว่า 30 ล้านคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการเกษตรต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง อุทกภัย ต้นทุนการผลิตที่สูง ราคาผลผลิตที่ผันผวน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชุมชนและเกษตรกรไม่ได้รับส่งเสริมสนับสนุนด้านดิจิทัลที่เหมาะสมจนไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหตุนี้ ดีป้า จึงได้ดำเนินโครงการ OTOD Smart Living โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับทักษะด้านดิจิทัลแก่กลุ่มชุมชนและเกษตรกรทั่วประเทศผ่านการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเข้าใจและเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็น กล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟส่องสว่างอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ แทรกเตอร์การเกษตรอัจฉริยะ โดรนเพื่อการเกษตร เทคโนโลยี IoT การเกษตรอัจฉริยะ และแพลตฟอร์มคาร์บอนด้านการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคเกษตรกรรม โดยนำกลไกการพัฒนาเมืองอัจฉริยะมาปรับใช้ในชุมชนเกษตร ซึ่งถือเป็นกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงสำหรับโครงการ OTOD Smart Living แบ่งการส่งเสริมและสนับสนุนออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 1) Smart Living ระยะเวลาการส่งเสริม 1 ปี จำนวน 40 ชุมชน มีพื้นที่เป้าหมายเป็นกลุ่มชุมชนที่อยู่ในจังหวัดที่มีเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ โดยจะได้รับการสนับสนุน 5 เทคโนโลยี ได้แก่ แทรกเตอร์การเกษตรอัจฉริยะ กล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟส่องสว่างอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ โดรนเพื่อการเกษตร และ IoT การเกษตรอัจฉริยะ และ 2) Smart Living Plus ระยะเวลาการส่งเสริม 1 ปี จำนวน 5 ชุมชน มีพื้นที่เป้าหมายเป็นกลุ่มชุมชนที่อยู่ในจังหวัดที่มีเมืองอัจฉริยะ โดยจะได้รับการสนับสนุน 6 เทคโนโลยี ได้แก่ แพลตฟอร์มคาร์บอนด้านการเกษตร แทรกเตอร์การเกษตรอัจฉริยะ กล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟส่องสว่างอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ โดรนเพื่อการเกษตร และ IoT การเกษตรอัจฉริยะ“โครงการ OTOD Smart Living ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่ชนบททั่วประเทศ ไม่เพียงแต่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และการเกษตรของชุมชน แต่ยังสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างเข้าใจ โดย ดีป้า ตั้งเป้าว่า OTOD Smart Living จะช่วยยกระดับความรู้และทักษะด้านดิจิทัลแก่ประชาชนไม่น้อยกว่า 2,700 คนจาก 900 ครัวเรือนทั่วประเทศ และสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 170 ล้านบาท ซึ่งพลังของชุมชนและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญเพื่อนำไปสู่เป้าหมายเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ และเศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวทั้งนี้ โครงการ OTOD Smart Living เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคมนี้ และมีกำหนดลงพื้นที่เพื่อยกระดับทักษะด้านดิจิทัลแก่กลุ่มชุมชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในเดือนมิถุนายน - กันยายน 2568 ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.depa.or.th, LINE OA: depaThailand และ Facebook Page: depa Thailand