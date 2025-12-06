YouTrip รุกขยายธุรกิจสู่ออสเตรเลีย ยกระดับผู้นำด้านการชำระเงิน APAC

YouTrip ผู้นำด้านดิจิทัลวอลเล็ตรองรับหลายสกุล (multi-currency travel card) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานนับล้าน และมียอดการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี (หรือประมาณ 483,000 ล้านบาท) ประกาศเปิดให้บริการใน ประเทศออสเตรเลีย อย่างเป็นทางการ ถือเป็นการขยายสู่ประเทศใหม่ครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเป็นอีกก้าวสำคัญของกลยุทธ์เร่งขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค
ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในตลาดการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีศักยภาพสูงที่สุดในโลก โดยมีชาวออสเตรเลียเดินทางไปต่างประเทศกว่า 12.3 ล้านคน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา พร้อมยอดใช้จ่ายด้านท่องเที่ยวต่างประเทศสูงถึง 50,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (หรือประมาณ 1.1 ล้านล้านบาท) ขณะเดียวกัน นักเดินทางยังคงเผชิญอัตราแลกเปลี่ยนที่บวกกำไรเกินจริงและค่าธรรมเนียมแฝงจากบัตรเครดิตและผู้ให้บริการแลกเงิน ซึ่งส่งผลต่อความคุ้มค่าของการใช้จ่ายโดยตรง
ด้วยศักยภาพของตลาดที่มีการใช้จ่ายข้ามพรมแดนสูง กับความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในวงกว้าง และความต้องการที่ชัดเจนของผู้บริโภคต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่ากว่า ออสเตรเลียจึงกลายเป็น ตลาดยุทธศาสตร์ลำดับที่สาม ตามแผนการขยายธุรกิจของ YouTrip ซึ่งยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการขยายการดำเนินงานจากสำนักงานใหญ่ที่สิงคโปร์สู่ตลาดสำคัญทั่วภูมิภาค
นางสาวจุฑาศรี คูวินิชกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง YouTrip ประเทศไทย กล่าวว่า “YouTrip ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์ชำระเงินข้ามพรมแดนที่ประหยัดกว่า เข้าถึงง่ายกว่า และสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับนักเดินทาง นับตั้งแต่เปิดตัวในประเทศไทยเมื่อปี 2562 เราได้ช่วยให้คนไทยใช้จ่ายในต่างประเทศได้อย่างคุ้มค่าและราบรื่น ผ่านอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดในตลาด และไม่มีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน (0% FX Fee) การขยายบริการสู่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายระหว่างประเทศ ถือเป็นการยืนยันถึงความแข็งแกร่งของนวัตกรรมการชำระเงิน และความสามารถในการต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานที่เราได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง”
เธอกล่าวเสริมว่า “การเปิดตัวครั้งนี้ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของเราในการก้าวสู่การเป็นแพลตฟอร์มชำระเงินข้ามพรมแดนชั้นนำในเอเชียแปซิฟิก โดยออสเตรเลียจะเป็นจุดเริ่มต้นของแผนเร่งขยายสู่ประเทศที่มีความต้องการธุรกรรม FX สูงในระยะต่อไป เราตื่นเต้นที่จะได้นำประสบการณ์ที่ผู้ใช้ชาวไทยไว้วางใจ ไปสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้ในประเทศอื่น ๆ ที่กำลังเผชิญต้นทุนและความยุ่งยากด้านการชำระเงินตราต่างประเทศเช่นเดียวกัน เพื่อให้ทุกการเดินทางคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม”
YouTrip ช่วยให้นักเดินทางชาวออสเตรเลียประหยัดได้มากขึ้นสูงสุดถึง 4% ด้วยโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ YouTrip ช่วยให้นักเดินทางชาวออสเตรเลียสามารถเข้าถึงอัตราแลกเปลี่ยนระดับกลางตลาดแบบเรียลไทม์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยน (0%) โมเดลที่ประสบความสำเร็จนี้ ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วในสิงคโปร์และประเทศไทย ซึ่งมียอดการทำธุรกรรมรวมกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และช่วยให้ผู้ใช้ชาวออสเตรเลียสามารถประหยัดจากการใช้จ่ายต่างประเทศได้สูงสุด 4%
การเปิดตัวก่อนเทศกาลท่องเที่ยวช่วงคริสต์มาส ทำให้ YouTrip เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์นักเดินทางด้วยแนวคิด “mates rates, no fees” ยกตัวอย่างเช่น เมื่อแลกเงิน 1,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นกว่า 40 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในรูปแบบของสกุลเงินต่างประเทศเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เช่น เยนญี่ปุ่น เพิ่มอีก ¥4,1051
YouTrip ยังเสริมประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์เพิ่มเติม อาทิ
• รับเงินคืน 2% สำหรับการใช้จ่ายต่างประเทศ (จำกัด 40 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเดือน) ในช่วง 5 เดือนแรก
• ถอนเงินสดฟรีทั่วโลก สูงสุด 1,500 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเดือน2
• แลกและล็อกอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าสำหรับ 10 สกุลเงิน (AUD, USD, EUR, GBP, SGD, HKD, JPY, CHF, CAD, NZD) ได้สะดวกในแอปเดียว
ออสเตรเลีย ฐานที่มั่นสำคัญของแผนขยายธุรกิจระดับภูมิภาค
YouTrip เป็นหนึ่งในฟินเทคที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีผู้ใช้งานหลายล้านคนทั่วภูมิภาค และมียอดการทำธุรกรรมรวมกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี (หรือประมาณ 483,000 ล้านบาท) มียอดระดมทุนรวมกว่า 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 3,540 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการชำระเงินและการขยายตลาดใหม่
การเปิดให้บริการในออสเตรเลียถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของแผนเร่งขยายสู่ประเทศที่มีศักยภาพด้านการใช้จ่ายข้ามพรมแดนสูงในเอเชียแปซิฟิก ตอกย้ำสถานะของ YouTrip ในฐานะผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลหลายสกุลเงินชั้นนำของภูมิภาค พร้อมเดินหน้าสร้างทีมงานท้องถิ่นในทุกประเทศครอบคลุมทั้งฝ่ายการตลาด การเงิน กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย และการบริการลูกค้า
ขณะนี้ YouTrip เปิดให้ดาวน์โหลดและใช้งานได้ทั่วประเทศออสเตรเลีย ผ่าน Apple App Store และ Google Play Store แล้ว
YouTrip คือ ผู้นำด้านดิจิทัลวอลเล็ตรองรับหลายสกุล (Multi-currency wallet) ที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์นี้ในภูมิภาคตั้งแต่ปี 2561 YouTrip ขยายการให้บริการมายังประเทศไทยโดยร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในปี 2562 ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานหลายล้านคนทั่วภูมิภาค เป็น Travel Card อันดับ 1 ที่นักเดินทางไว้วางใจ และมียอดการทำธุรกรรมด้วย YouTrip รวมกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี
YouTrip มียอดระดมทุนรวมกว่า 110 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในรอบล่าสุด (Series B) นำโดยบริษัท Venture Capital ชั้นนำระดับโลกอย่าง Lightspeed Venture Partners ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการปฏิวัติบริการทางการเงินดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก