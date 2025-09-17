YouTrip ปล่อยบิลบอร์ดทั่วกรุงชวนสงสัย

ผู้จัดการรายวัน 360 - YouTrip (ยูทริป) ผู้ให้บริการดิจิทัลวอลเล็ตรองรับหลายสกุลและ Travel card อันดับ 1 ที่นักเดินทางไทยไว้วางใจ ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ได้เขย่าการตลาดสร้างการรับรู้แบรนด์ “ด้วยความจริงใจ จริงต้องชัด บอกตรงๆ” สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีและรับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากการใช้จ่ายที่คุ้มค่า มั่นใจความเป็นผู้นำอันดับหนึ่ง Travel Card จากนักเดินทางชาวไทยและผู้ที่ชื่นชอบในการใช้จ่ายผ่านโลกออนไลน์ด้วยสกุลเงินต่างประเทศ
YouTrip มุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ด้วยการเปิดตัวแคมเปญการสื่อสารการตลาดล่าสุด ที่สะท้อนให้เห็นถึงดีเอ็นเอของ YouTrip อย่างชัดเจน คือการทำให้การเงินเพื่อการท่องเที่ยวเป็นเรื่องง่าย ตรงไปตรงมา และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้นักเดินทาง และผู้ที่ชื่นชอบการใช้จ่ายผ่านโลกออนไลน์ โดยไม่ต้องกังวลถึงข้อจำกัดและความยุ่งยากในการใช้จ่าย
YouTrip จึงแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนผ่านการสื่อสารแบบจริงใจ “ใครๆ ก็แข่งกันเรทดี แต่มีเงื่อนไข ในขณะที่ YouTrip กล้ายืดอกว่า เรทดี ไม่มีแต่” อาทิ อัตราแลกเปลี่ยนสุดคุ้มกว่า 150 สกุลเงิน, ไม่มีค่าธรรมเนียมรูดบัตรต่างประเทศ 2.5%, ฟรีค่าธรรมเนียมกดเงินสดต่างประเทศ ทั้งหมดนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นในการผสานนวัตกรรมทางการเงินเข้ากับความเรียบง่ายไม่ยุ่งยาก มอบความคุ้มค่า และไร้ค่าธรรมเนียมแอบแฝงอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ YouTrip ยังเดินหน้ามอบความคุ้มค่าให้ผู้ใช้งานผ่านสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย อาทิ ส่วนลดโรงแรมและตั๋วเครื่องบิน บนแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชั้นนำอย่าง Agoda และ Trip.com, ดีลสุดคุ้มกับ Klook สำหรับการจองกิจกรรมและประสบการณ์ท่องเที่ยวทั่วโลก, ช้อปสะดวกที่ Don Quijote ญี่ปุ่น ด้วยโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักช้อปชาวไทย และสิทธิพิเศษด้านประกันการเดินทางครอบคลุมและคุ้มค่ามากขึ้น เพื่อให้ทุกการเดินทางมั่นใจและไร้กังวล
สำหรับแคมเปญสื่อโฆษณานอกบ้าน (OOH) ครั้งนี้สร้างสีสันทั่วกรุงเทพฯ ด้วยบิลบอร์ดกว่า 74 จอ ที่เรียงขนานสองฝั่งบนทางด่วนเฉลิมมหานคร จุดกระแสความสงสัยและถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ ช่วงแรกป้ายเผยเพียงข้อความสั้น ๆ ที่ชวนให้ติดตาม โดยมีถึง 66 จอที่ยังว่างเปล่าไร้ข้อความ ก่อนเฉลยเป็นประโยคสำคัญ “เรทดี ไม่มีแต่” ซึ่งช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ YouTrip ในฐานะแบรนด์ที่กล้านำเสนอความต่าง และยืนหยัดในจุดยืน “โปร่งใส และไม่มีเงื่อนไขซ่อน”
แคมเปญนี้ตั้งใจสื่อสารตรงจุดที่นักเดินทางเจอบ่อยที่สุด — ‘ข้อจำกัดและความยุ่งยาก’ ในการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือใช้จ่ายต่างประเทศ ซึ่งมักสร้างความกังวลให้ผู้ใช้ YouTrip จึงเลือกยืนหยัดในจุดต่าง ด้วยเรทที่คุ้มค่า โปร่งใส และไม่มีเงื่อนไขแอบแฝง
นับตั้งแต่เปิดให้บริการในประเทศไทย YouTrip ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องจากนักเดินทางไทยที่มองหาความสะดวกสบาย และความคุ้มค่า โดยมีฐานผู้ใช้ที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเทรนด์การเดินทางระหว่างประเทศ การเปิดตัวแคมเปญนี้จึงไม่เพียงตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาด แต่ยังสะท้อนวิสัยทัศน์ของ YouTrip ที่ผสานนวัตกรรมทางการเงินเข้ากับความเรียบง่ายไม่ยุ่งยาก มายกระดับประสบการณ์นักเดินทางพร้อมเดินหน้าสู่การสื่อสารในเฟสถัดไป เพื่อจุดประกายการเดินทางครั้งใหม่ให้ทุกคน
YouTrip คือ ผู้นำด้านดิจิทัลวอลเล็ตรองรับหลายสกุล (Multi-currency wallet) ที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์นี้ในภูมิภาคตั้งแต่ปี 2561 YouTrip ขยายการให้บริการมายังประเทศไทยโดยร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในปี 2562 ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานหลายล้านคนทั่วภูมิภาค เป็น Travel Card อันดับ 1 ที่นักเดินทางไว้วางใจ และมียอดการทำธุรกรรมด้วย YouTrip รวมกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี
YouTrip มียอดระดมทุนรวมกว่า 110 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในรอบล่าสุด (Series B) นำโดยบริษัท Venture Capital ชั้นนำระดับโลกอย่าง Lightspeed Venture Partners ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการปฏิวัติบริการทางการเงินดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก