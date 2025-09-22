บิทคอยน์ร่วงแตะจุดต่ำสุดรอบ 12 วัน สูญเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ภายใน 20 นาที เขย่าความหวัง ‘Uptober Rally’

ตลาดคริปโตผันผวนหนัก บิทคอยน์ร่วงแรงในช่วงสภาพคล่องเบาบาง ล้างสถานะ Long เกิน 1 พันล้านดอลลาร์ สะเทือนความเชื่อมั่นต่อฤดูกาลบวกในเดือนตุลาคม ฟากนักวิเคราะห์ถกเถียงทิศทางต่อไปท่ามกลางแรงกดดันเศรษฐกิจมหภาค
บิทคอยน์ (BTC) ร่วงลงต่ำสุดในรอบ 12 วัน หลุดระดับ 115,000 ดอลลาร์ เมื่อวันจันทร์ (22 ก.ย.) ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดการล้างพอร์ต (liquidation) มูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียง 20 นาที กลายเป็นการล้างพอร์ตครั้งใหญ่ที่สุดของปี 2568 โดยรวมแล้ว มูลค่าการล้างพอร์ตพุ่งแตะ 1.7 พันล้านดอลลาร์ภายในชั่วโมงเดียว ซึ่ง 1.01 พันล้านดอลลาร์เป็นการปิดสถานะ Long ที่ถูกบังคับขายจากการใช้เลเวอเรจสูงเกินไป
แรงสั่นสะเทือนต่อความหวัง ‘Uptober’
เหตุการณ์นี้ได้บั่นทอนความหวังของนักลงทุนต่อ “Uptober” ซึ่งตามสถิติแล้ว เดือนตุลาคมถือเป็นช่วงขาขึ้นของบิทคอยน์ โดยตั้งแต่ปี 2556 บิทคอยน์ปรับตัวขึ้นถึง 10 ครั้งจากทั้งหมด 12 ครั้ง และไม่เคยปิดเดือนตุลาคมในแดนลบเลยนับตั้งแต่ปี 2561 ที่ร่วงลงเพียง 3.8% ทั้งยังเคยสร้างผลตอบแทนสูงถึง 48% ในปี 2560 และ 40% ในปี 2564
อย่างไรก็ตาม การร่วงลงครั้งล่าสุดได้ฉุดให้มูลค่าตลาดคริปโตหายไปราว 8 หมื่นล้านดอลลาร์ โดย BTC ร่วงแตะ 114,270 ดอลลาร์ และอีเธอเรียม (ETH) ลดลงกว่า 4% หลุดระดับ 4,300 ดอลลาร์ สู่จุดต่ำสุดรอบสองสัปดาห์ การเทขายเกิดขึ้นในช่วงคืนวันอาทิตย์ซึ่งสภาพคล่องเบาบาง ทำให้คำสั่งซื้อขายบางตายิ่งเร่งให้เกิดแรงล้างพอร์ตเป็นลูกโซ่
แรงกดดันจากเลเวอเรจสูงเมื่อกระทิงถูกเชือด
การล้างพอร์ตครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่สถานะ Long ที่ใช้เลเวอเรจสูง ระหว่างช่วงราคา 113,000–114,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสะสมความเสี่ยงหนาแน่น แผนที่ความร้อน (heatmap) ของการล้างพอร์ตเผยให้เห็นว่ามีสถานะ Long มูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์ถูกล้างทันทีที่ราคาหลุด 115,000 ดอลลาร์ เหตุการณ์นี้รุนแรงกว่าการล้างพอร์ตครั้งใหญ่เมื่อเดือนมีนาคม โดยกว่า 95% ของสถานะที่ถูกล้างเป็นฝั่งกระทิง
นักวิเคราะห์บางรายมองว่านี่คือ “การชำระล้างตลาด” ที่จำเป็น เพื่อสลัดการเก็งกำไรเกินจริงและปรับโครงสร้างตลาดให้พร้อมสำหรับการฟื้นตัวในอนาคต พร้อมเปิดโอกาสให้สถาบันเข้าซื้อสะสมที่ระดับราคาต่ำลง การร่วงแรงในช่วงสภาพคล่องบางตายังชี้ให้เห็นถึงจุดเปราะบางของนักลงทุนรายย่อยที่เสี่ยงต่อการถูกบังคับขายเมื่อผู้เล่นสถาบันไม่เข้ามาเติมสภาพคล่องในตลาด
สถาบันยังคงเข้าซื้อ แม้ตลาดโกลาหล
ท่ามกลางความปั่นป่วน รายงานจาก CoinShares เผยว่าสถาบันยังคงไหลเข้าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยสัปดาห์ก่อนมีเงินทุนใหม่กว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ลงทุน โดยบิตคอยน์รับไป 977 ล้านดอลลาร์ และอีเธอเรียม 772 ล้านดอลลาร์ ทำให้สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ทะยานแตะระดับสูงสุดของปีที่ 40.4 พันล้านดอลลาร์ และมีแนวโน้มทาบหรือแซงยอดการไหลเข้าทั้งปี 2567 ที่ 48.6 พันล้านดอลลาร์
เทคนิคอลชี้จุดชี้ชะตา "รักษาเส้นแนวโน้ม หรือ ร่วงลึก"
ในเชิงเทคนิคบิทคอยน์กำลังเผชิญการทดสอบเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ลากมาตั้งแต่ระดับต่ำสุด 75,000 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการทดสอบครั้งสำคัญตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ชื่อดัง Ali Chart ระบุว่า หากรูปแบบ inverse head and shoulders รอบ 112,800 ดอลลาร์ สำเร็จ ราคามีสิทธิ์ดีดกลับขึ้นสู่ 129,000–130,000 ดอลลาร์ แต่หากแนวรับสำคัญบริเวณ 110,000–112,000 ดอลลาร์พังลง ความเชื่อมั่นฝั่งกระทิงจะพังทลายทันที และอาจเร่งให้ BTC ร่วงสู่กรอบ 92,500–95,000 ดอลลาร์ คิดเป็นการปรับฐานอีก 17–20% จากระดับปัจจุบัน
‘Uptober’ สั่นคลอน ความศรัทธาตลาดถูกทดสอบ
แม้การล้างพอร์ตครั้งใหญ่ได้ชะล้างเลเวอเรจส่วนเกินและอาจสร้างเงื่อนไขให้ตลาดเริ่มทรงตัว แต่ทิศทางต่อไปของบิตคอยน์จะขึ้นอยู่กับทั้งปัจจัยมหภาค ความเชื่อมั่นนักลงทุน และการตอบสนองของสถาบัน หากสามารถรักษาแนวรับหลักไว้ได้ ความหวังการดีดตัวแรงในไตรมาสสุดท้ายยังไม่ดับสนิท แต่หากหลุดเส้นแนวโน้มหลัก ตลาดอาจเผชิญแรงขายต่อเนื่องและลากลงลึกกว่าที่คาดการณ์ไว้