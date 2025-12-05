อีกแล้ว!โจรขโมยตัดสายไฟ"สายสีแดง" หยุดวิ่ง"สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ -รังสิต"ตั้งแต่เช้า แก้ไขเสร็จช่วง 08.49 น.

"รถไฟสายสีแดง"หยุดบริการชั่วคราว "สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ -รังสิต" เหตุถูกขโมยตัดสายไฟที่สถานีรังสิต โดยเร่งแก้ไข และกลับมาเปิดเดินรถได้ในเวลา 08.49 น. ส่วนสายตลิ่งชัน ไม่มีผลกระทบ เปิดบริการได้ตามปกติ
รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (5 ธ.ค.68) เวลาประมาณ 07.00 น. รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ต้อง หยุดให้บริการ ช่วงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ -รังสิต ที่เกิดเหตุระบบขัดข้อง เนื่องจากระบบไฟฟ้าช็อต ขณะที่ เส้นทางช่วง สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ -ตลิ่งชัน ไม่มีปัญหา ยังคงให้บริการได้ตามปกติ
นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (SRTET) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่า มีการลักลอบตัดสายกราวด์รถไฟสายสีแดง ที่บริเวณสถานีรังสิต ทำให้ ระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือศีรษะ (OCS) เกิดประกายไฟ (spark) ต้องปิดระบบ เพื่อเร่งซ่อมแซม เพื่อให้สามารถกลับมาเปิดเดินรถโดยเร็วที่สุด
ขณะที่ เพจ RED Line SRTET แจ้งข้อมูล รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (Red Line) เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพพอภิวัฒน์ - สถานีรังสิต หยุดเดินรถ
เนื่องจากมีการตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า สถานีรังสิตจึงมีความจำเป็นในการงดให้บริการเป็นการชั่วคราว
สถานีหลักหกใช้ชานชาลาที่ 2 ในการรับ - ส่ง ผู้โดยสาร
ขออภัยท่านผู้โดยสารกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยรายงานข่าวแจ้งว่า รถไฟฟ้าสายสีแดง ได้กลับมาวิ่งให้บริการตามปกติ ตั้งแต่เวลา 08.49 น. แล้ว ขณะหลังพบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีคนลักลอบตัดสายไฟทำระบบ OCS ขัดข้อง เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าทำการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอย่างละเอียด