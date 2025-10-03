เริ่ม 10 ต.ค.นี้! บขส.กลับมาเดินรถเส้นทางขอนแก่น – เวียงจันทน์ อีกครั้ง

“บขส.” พร้อมกลับมาเปิดเดินรถโดยสาร เส้นทางขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์ เริ่มตั้งแต่ 10 ต.ค.นี้ วันละ 2 เที่ยววิ่ง (ไป – กลับ) อีกครั้ง หลังหยุดบริการชั่วคราว ช่วยเพิ่มความสะดวกการเดินทางเชื่อมโยงภาคอีสานสู่ สปป.ลาว
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. เตรียมกลับมาเปิดให้บริการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ สายที่ 5 เส้นทางขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป หลังหยุดให้บริการชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน รองรับความต้องการการเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทย – สปป.ลาว
เส้นทางขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์ ระยะทาง 194 กิโลเมตร ใช้ระเวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 180 บาท โดยใช้รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 42 ที่นั่ง โดยจะให้บริการวันละ 2 เที่ยววิ่ง (ไป – กลับ) เที่ยวไปรถออกจากขอนแก่น เวลา 08.15 น. ส่วนเที่ยวกลับรถออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ เวลา 14.45 น.
ปัจจุบัน บขส. ได้ให้บริการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศ ไทย – สปป.ลาว จำนวน 11 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์, อุดรธานี – นครหลวงเวียงจันทน์, ขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์, กรุงเทพฯ – นครหลวงเวียงจันทน์, นครพนม – เมืองท่าแขก, อุบลราชธานี – เมืองปากเซ, กรุงเทพฯ – เมืองปากเซ, มุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต, เลย – แขวงไซยบุรี – แขวงหลวงพระบาง, อุดรธานี – วังเวียง และ เชียงราย – แขวงบ่อแก้ว (Shuttle Bus)