เซเว่นฯ สาขาแรกในแขวงคำม่วน เปิดให้บริการที่เมืองท่าแขก เชื่อมการท่องเที่ยว 2 ประเทศผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาแรกของแขวงคำม่วน เปิดให้บริการแล้วที่เมืองท่าแขก บริหารโดยนักธุรกิจชาวลาวภายใต้การถ่ายทอดความรู้สู่มาตรฐานระดับโลก ยกระดับคุณภาพภาคการบริการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อม 2 ฝั่งโขงให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ Managing Director International Business บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เปิดเผยว่า ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาบ้านนาโบ (BAN NABO) ตั้งอยู่ที่เมืองท่าแขก และเป็นร้านสาขาแรกในแขวงคำม่วน สปป.ลาว ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ (25 ส.ค.) โดยได้รับเกียรติจาก ท่านบุนมี พิมมะสอน ประธานสภาประชาชนแขวงคำม่วน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งร้านสาขานี้บริหารโดยท่านนางเพ็ดดาววี บุดทะวง ผู้ร่วมธุรกิจชาวลาว ตามนโยบายสร้างอาชีพของซีพี ออลล์ และค่านิยม 3 ประโยชน์ เพื่อประเทศ ประชาชน และองค์กร ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
“การขยายธุรกิจของซีพี ออลล์ มุ่งเน้นแนวทางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ 3 สร้าง สร้างคน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนอุ่นใจ และ DNA ความดี 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสปป.ลาว ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพภาคการบริการเพื่อส่งเสริมจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ให้โอกาสคนลาวได้เป็นเจ้าของธุรกิจ โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานระดับโลก มีพื้นที่สำหรับสินค้าท้องถิ่นที่ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการจ้างงานโดยตรง และโดยอ้อมผ่านธุรกิจที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน และสร้างชุมชนอุ่นใจด้วยการเป็นที่พึ่งชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง ส่งมอบสินค้าบริการที่มีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในการดูแลท้องถิ่นด้วยบุคลากรที่ได้รับการปลูกฝัง DNA ความดี 24 ชั่วโมง”
นายชัยโรจน์ ยังกล่าวเสริมอีกว่า เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญในตอนกลางของ สปป.ลาว มีประวัติศาสตร์มายาวนาน อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ผสมผสานกับบรรยากาศของบ้านเมืองที่มีเอกลักษณ์ และน้ำใจมิตรไมตรีของคนท้องถิ่น อีกทั้งการเดินทางจากประเทศไทยก็สะดวกสบายเชื่อมต่อด้วยสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) จุดแข็งดังกล่าวจะช่วยยกระดับความร่วมมือภาคการท่องเที่ยว 2 ประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และประโยชน์แก่ประชาชนทั้ง 2 ฝั่งได้ยิ่งขึ้น
“ในปีนี้ เซเว่น อีเลฟเว่น ได้เปิดสาขาต่างแขวงแห่งใหม่ไปแล้วที่แขวงหลวงพระบาง และล่าสุดคือแขวงคำม่วน ถือเป็นภาพสะท้อนของความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในช่วงวาระครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สปป.ลาว และเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา องค์การยูเนสโกเพิ่งจะรับรองการขึ้นทะเบียนอุทยานแห่งชาติหินหนามหน่อ ในแขวงคำม่วนเป็นมรดกโลกแห่งที่ 4 ของ สปป.ลาว โดยเป็นส่วนต่อขยายจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติในเวียดนาม ถือเป็นมรดกโลกข้ามพรมแดนแห่งแรกในอาเซียน ก็ยิ่งจะเสริมเสน่ห์ของแขวงคำม่วนขึ้นไปอีก” นายชัยโรจน์กล่าว
ปัจจุบันมีเซเว่น อีเลฟเว่น เปิดให้บริการใน สปป.ลาว 19 สาขา ครบทั่วทั้งภูมิภาคของประเทศ ตอนเหนือ ได้แก่ แขวงหลวงพระบาง ตอนกลาง ได้แก่ แขวงเวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต และแขวงคำม่วน และตอนใต้ ได้แก่ แขวงจำปาสัก