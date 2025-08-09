กลุ่มอนุรักษ์ภูเต่า ยื่นหนังสือถึงพ่อเมืองมุกดาหาร คัดค้านใช้ระเบิดทำเหมืองหินใกล้ชุมชน

มุกดาหาร-กลุ่มอนุรักษ์ภูเต่า ยื่นหนังสือถึงพ่อเมืองมุกดาหาร คัดค้านใช้ระเบิดขนาด 60 ตัน ของบริษัท สิงโต เอ็นจิเนียร์ จำกัด ทำเหมืองหิน พื้นที่บ้านหนองหอย เผยชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ในรัศมีระเบิดหินกังวลหนัก หวั่นเกิดผลกระทบจากแรงระเบิด และปัญหาฝุ่น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มอนุรักษ์ภูเต่า นำโดยนายฉันทะ ทวีโคตร พร้อมด้วยนายปิยะพงษ์ แสนต่างใจ และชาวบ้าน 3 ตำบล ประกอบด้วยตำบลบางทรายใหญ่ ตำบลมุก และตำบลโพนทราย กว่า 60 คน เข้ายื่นหนังสือขอคัดค้านใบอนุญาตการใช้วัตถุระเบิดทำเหมืองหินของบริษัท สิงโต เอ็นจิเนียร์ จำกัด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายนิจปฎิภาณ มาตขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รับหนังสือคัดค้านดังกล่าวเพื่อไปดำเนินการตามขั้นตอนของภาครัฐต่อไป
ต่อมากลุ่มอนุรักษ์ภูเต่าได้เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านดังกล่าว ต่อนายอำเภอเมืองมุกดาหาร ในฐานะนายทะเบียนท้องที่โดยมีนางสาวสุกัญญา พันธ์พิบูล ปลัดอำเภอเมืองมุกดาหาร ลงมารับหนังสือคัดค้านระเบิดหินดังกล่าวจากชาวบ้าน เพื่อไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ กลุ่มอนุรักษ์ภูเต่าได้ติดตามคำขอประทานบัตรที่ 1/2564 ของบริษัท สิงโต เอ็นจีเนียร์ จำกัด ตั้งคำขอประทานบัตรอยู่ที่บ้านหนองหอย หมู่ 13 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกตาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ 58 ไร่ 80 ตาราวาง เป็นการทำเหมืองหินชนิดหินทราย เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้พิจารณาเห็นชอบออกประทานบัตรแล้ว อยู่ในขั้นตอนการยื่นคําขออนุญาตใช้วัตถุระเบิด เพื่อทำเหมืองหินในคำขอประทานบัตร
แต่ระหว่างการยื่นคำขออนุญาตการพิจารณาคำขออนุญาตสั่งนำเข้า ซื้อ มีใช้ และย้ายวัตถระเบิด มีขั้นตอนที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบและคำสั่ง ตามกฎหมาย ขั้นตอนการยื่นคำขออนุญาตฯ ไม่มีการทำประชาคมของประชาชนในรัศมีที่จะได้ผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิด เพราะพื้นที่ใกล้เคียงเป็นพื้นที่อ่อนไหวทางภูมิศาสตร์ ติดกับที่ดินกรรมสิทธิ์ที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นประจำ อีกทั้งยังอยู่ใกล้ถนนหลวงเส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมต่อสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต)
นายปิยะพงษ์ แสนต่างใจ ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ภูเต่า เปิดเผยว่าการเดินทางมาคัดค้าน ชาวบ้านเป็นห่วงเรื่องการใช้วัตถุระเบิด ขนาดระเบิด 60,000 กิโลกรัม หรือเท่ากับ 60 ตัน ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นตรงนั้นเป็นดงระเบิด ซึ่งเป็นหมู่บ้าน โรงเรียน และวัด ในระยะ 3 กิโลเมตร พื้นที่เหมืองวัดจากขอบแปลงน่าจะไม่เกิน 500 เมตร ซึ่งชาวบ้านได้ติดตามตั้งแต่เริ่มแรก ปี 2558 ได้ยื่นคัดค้านมาตลอด ตั้งแต่การขออนุญาต การประชาคม
ผลกระทบที่เป็นห่วงคือ แรงสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง พื้นที่ป่าไม้ และเป็นแหล่งต้นน้ำ ได้ยื่นหนังสือคัดค้านมาโดยตลอด เขาก็ทำเป็นหนังสือแจ้งมาว่าได้ทำตามขั้นตอนกฎหมายและถูกต้อง ยื่นคัดค้านไปทุกครั้งไม่เป็นผล ไม่มีหน่วยงานใดออกมาตรวจสอบหรือลงพื้นที่จริงจัง และจากนี้จะนำเรื่องร้องเรียนศาลปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม เพื่อขอให้ยุติการใช้วัตถุระเบิดทำเหมืองหินในพื้นที่