"มัลลิกา” กำชับ!! บขส. เข้มงวดตรวจความปลอดภัย "รถ-คนขับ"รับเดินทางปีใหม่ 69

“มัลลิกา” กำชับ!! บขส. เข้มงวดด้านความปลอดภัย คาดปีใหม่ 69 ประชาชนเดินทางเพิ่ม ตรวจความพร้อม รถโดยสาร – คนขับ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลคุ้มครองผู้โดยสาร ทุกสถานีขนส่ง ยกระดับการเดินทางขนส่งสาธารณะ
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้มอบนโนบายให้บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ทั้งการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถสม่ำเสมอ การบำรุงรักษารถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และกำกับดูแลมาตรฐานการเดินรถโดยสารของบริษัทฯ และรถร่วมฯ ในทุกเส้นทางอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาววันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2568 คาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่น และเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ที่จะถึงนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบาย และปลอดภัย โดยต้องดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยดังนี้
1.รถโดยสารของ บขส. ทุกคัน ได้ผ่านการตรวจสภาพรถ จากกรมการขนส่งทางบกทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งยังมีทีมช่างซ่อมบำรุงของ บขส. ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งจะคอยทำหน้าที่บำรุงรักษารถโดยสาร และตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบภายในรถโดยสารเป็นประจำ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนให้บริการผู้โดยสารทุกครั้ง
2.ตรวจความพร้อมพนักงานประจำรถ กรณีที่มีระยะทางเกิน 400 กิโลเมตร จัดให้มีพนักงานขับรถ 2 คน เพื่อเปลี่ยนกันขับ, ตรวจสุขภาพประจำปี, ผ่านการอบรมเพิ่มทักษะความปลอดภัยการขับขี่ และการให้บริการ เพื่อสร้างความเข้าใจในงานบริการ เสริมสร้างทัศนคติ และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการลูกค้า รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
3.กำชับให้พนักงานขับรถ และพนักงานต้อนรับ เน้นย้ำความปลอดภัยของผู้โดยสารสูงสุด โดยแนะนำผู้โดยสารให้ทราบข้อมูลด้านความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น การแจ้งให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งก่อนออกเดินทาง วิธีการใช้ประตูทางออกฉุกเฉิน ถังดับเพลิง และการใช้ค้อนทุบกระจก หากมีเหตุฉุกเฉิน
4.จัดเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันอุบัติเหตุ กองคุ้มครองผู้โดยสาร ลงพื้นที่ตรวจรถโดยสาร บขส. และรถร่วมฯ เป็นประจำ ในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1.สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2, เอกมัย, สายใต้ (บรมราชชนนี), ปิ่นเกล้า และสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) โดยจะตรวจความพร้อมในส่วนสภาพรถ เช่น ตรวจควันดำ ความสะอาด ตรวจยางรถ ตรวจด้านอุปกรณ์ส่วนควบ เข็มขัดนิรภัย ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ตรวจด้านเอกสารประจำรถ สมุดประจำรถ เป็นต้น และตรวจความพร้อมการให้บริการของพนักงานประจำรถ ได้แก่ ตรวจสารเสพติด ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจใบอนุญาตขับขี่ และการแต่งกาย
“อย่างไรก็ตาม กำชับ บขส. ให้ดำเนินการมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และยึดหลักความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารมาเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจในการใช้บริการตลอดการเดินทางเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้” นางสาวมัลลิกา กล่าว