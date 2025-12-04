เปิดแล้ว! “MELAND” สวนสนุกระดับโลก World-Leading Indoor Theme Park แลนด์มาร์คใหม่ของการเรียนรู้และความบันเทิงสำหรับครอบครัว 5 ธ.ค.นี้ ชั้น 5 สยามพารากอน

“MELAND” World-Leading Indoor Theme Park สวนสนุกในร่มชั้นนำระดับโลก เปิดแฟล็กชิปโกลบอลแลนด์มาร์คแห่งแรกนอกประเทศจีนอย่างยิ่งใหญ่ บนชั้น 5 สยามพารากอน ใจกลางกรุงเทพมหานคร สวนสนุกในร่มสุดล้ำนี้ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ความสนุกเหนือระดับ พร้อมยกระดับนิยามใหม่ของ “เอ็ดดูเทนเมนต์” ให้เป็น จุดหมายปลายทางแห่งการเรียนรู้และความบันเทิงสำหรับครอบครัวไทย การเปิดตัวครั้งนี้ยังถือเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกของ MELAND
การเปิดสวนสนุกระดับโลก “MELAND” นับเป็นอีกหนึ่ง Magnet อันทรงพลังใหม่ของสยามพารากอน ที่เติมเต็มพื้นที่ World-Class Attraction แห่งเดียวในประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมมอบประสบการณ์ความบันเทิงเหนือระดับที่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าได้กว้างที่สุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของการผนึกกำลังระหว่าง ผู้นำวงการรีเทลระดับโลก และ ผู้พัฒนานวัตกรรมสวนสนุกระดับเวิลด์คลาส ที่ร่วมกันสร้างแลนด์มาร์คใหม่สำหรับครอบครัว พร้อมยกระดับมาตรฐานความพรีเมี่ยมของสวนสนุกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งตอกย้ำให้สยามพารากอนครองความเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สร้างจุดหมายปลายทางที่ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้ง แต่ยังเป็นศูนย์กลางแห่งประสบการณ์ระดับโลกที่ทุกคนต้องมาเยือน
ด้วยงบประมาณเงินลงทุนกว่า 400 ล้านบาท โดยความร่วมมือระหว่าง Shenzhen Ledi Culture Co., Ltd และ สยามพิวรรธน์ เนรมิตอาณาจักรสวนสนุกสุดมหัศจรรย์ระดับโลกของ MELAND แฟล็กชิปโกลบอลแลนด์มาร์คแห่งแรกนอกประเทศจีน ณ สยามพารากอน บนพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร โดยผลงานการออกแบบจาก X+ Living ทีมดีไซน์ระดับนานาชาติ โดดเด่นด้วยการผสมผสานเสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับวิสัยทัศน์ระดับโลก คงความเป็นเอกลักษณ์ของดีไซน์ที่ตระการตาเสมือนเมืองแห่งเทพนิยาย โดยอัดแน่นด้วยเครื่องเล่นและกิจกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย มอบประสบการณ์ความสนุกและความเสมือนจริงให้ผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสวนสนุกสำหรับครอบครัวในระดับเวิลด์คลาสอย่างแท้จริง
แฟล็กชิประดับโลกของ MELAND บนชั้น 5 ของสยามพารากอน ถูกเนรมิตให้เป็นอาณาจักรแห่งการเรียนรู้ครบวงจร พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ของ “เอ็ดดูเทนเมนต์” ล้ำสมัย ก้าวข้ามขีดจำกัดสวนสนุกแบบเดิม ภายในประกอบด้วย 7 โซนธีมสุดตระการตา และ กว่า 500 กิจกรรมเสมือนจริง ที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆ ได้ เรียนรู้ ค้นหา และสนุกสนานไปพร้อมกัน อย่างไร้ขีดจำกัด
•สนุกกับเครื่องเล่นกลไกขนาดใหญ่ลิขสิทธิ์เฉพาะของ MELAND: ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและพัฒนาในระดับมืออาชีพ MELAND ได้สร้างสรรค์เครื่องเล่นในร่มที่มีความแปลกใหม่และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อมอบความสนุกเหนือจินตนาการแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ไฮไลต์สุดตื่นตาตื่นใจ ได้แก่ เช่น “Sea-Merry-Go-Round” ม้าหมุนแฟนตาซีที่จะพาผู้เล่นดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลอันน่าหลงใหล และ“Fiship Tour” การเดินทางสุดวิจิตรบนเรือปลาที่จะพาเด็ก ๆ และผู้ปกครองออกผจญภัยจากท้องทะเลลึกลับสู่ก้อนเมฆหลากสีสัน สร้างความตื่นเต้นและความประทับใจในทุกช่วงเวลา
•สัมผัสประสบการณ์ศิลปะ Immersive Art : โดย MELAND ได้ร่วมกับ D'strict บริษัทออกแบบสื่อดิจิทัลระดับโลก นำโปรเจกต์ สุดสร้างสรรค์ Light Interaction จาก Arte Kids Park ที่เกาะเชจู มาสู่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการผสานเทคโนโลยีเข้ากับศิลปะได้อย่างสมบูรณ์แบบมอบประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาและการมีส่วนร่วมให้กับผู้เข้าชมอย่างเหนือระดับ
•เติมเต็มความสุขในทุกโอกาสด้วยบริการจัดงานเฉลิมฉลองครบวงจร: MELAND พร้อมเนรมิตสวนสนุกให้กลายเป็นสถานที่พิเศษสำหรับทุกโมเมนต์ล้ำค่าของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิด งานรับปริญญา หรือเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆ อีกทั้งยังมีบริการปาร์ตี้ธีมสุดสร้างสรรค์ที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการ เพื่อมอบประสบการณ์แสนสนุกที่ช่วยกระชับสายสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
•สนุกสุดจินตนาการกับกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟสุดตื่นตาตื่นใจ : MELAND จัดเต็มประสบการณ์สุดพิเศษอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ขบวนพาเหรดเทพนิยายและการแสดงบนเวทีแบบอินเทอร์แอคทีฟ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีหลากหลายกิจกรรมจำลองสถานการณ์ ที่ช่วยให้เด็กๆ ได้ เรียนรู้ พัฒนา และสนุกสนานไปพร้อมกัน สร้างความประทับใจที่เหนือกว่าการเที่ยวสวนสนุกแบบเดิม
•อิสระแห่งการเล่นและการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย ผ่านโซนกิจกรรมที่ออกแบบอย่างเหมาะสม :
MELAND มอบพื้นที่เฉพาะสำหรับทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น โซนสำหรับทารก, โซนจำลองบทบาทสมมติสุดสร้างสรรค์สำหรับเด็กเล็ก, ไปจนถึง โซนปีนป่ายขนาดใหญ่ที่ท้าทายสำหรับเด็กโต ครอบคลุมพื้นที่กว่า 550 ตารางเมตร และสูงถึง 5 ชั้น เพื่อให้เด็กๆ ทุกวัยได้สนุกอย่างปลอดภัย พร้อมอิสระในการสำรวจและเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด
โดยผู้บริหาร MELAND กล่าวว่า “ที่นี่ไม่เพียงเป็นสวนสนุก แต่ยังเป็นดินแดนลับแห่งเทพนิยายที่กระตุ้นความอยากรู้และจินตนาการของเด็ก ๆ ทั้งยังเป็นพื้นที่แห่งการเติบโตที่สามารถส่งเสริมความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกและเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัวได้”
สำหรับด้านความปลอดภัยและการบริการ MELAND มีระบบสนับสนุนการดำเนินงานแบบครบวงจรและได้มาตรฐานสากล ดังนี้
•ระบบติดตามตำแหน่งแบบเรียลไทม์: เด็กทุกคนที่เข้าใช้บริการจะได้รับสายรัดข้อมืออัจฉริยะที่มีระบบติดตามตำแหน่ง เพื่อให้ผู้ปกครองตรวจสอบตำแหน่งของบุตรหลานผ่านอุปกรณ์ได้ทันทีผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยตลอดเวลา
•มาตรฐานสุขอนามัย 3 ระดับ : MELAND ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยเข้มงวด 3 ขั้นตอน ได้แก่ การฆ่าเชื้อทั่วทั้งสวนสนุกก่อนเปิดให้บริการทุกวัน, การทำความสะอาดเฉพาะจุดอย่างต่อเนื่องระหว่างช่วงการเปิดให้บริการ และ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อครั้งใหญ่ประจำสัปดาห์ เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
•การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดเตรียมไว้แบบมืออาชีพ: ภายในสวนสนุกมีทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ รวมถึงเจ้าหน้าบริการที่สื่อสารได้หลายภาษา อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับครอบครัวครบครัน เช่น ห้องแม่และเด็ก, ห้องน้ำสำหรับเด็กและผู้ปกครอง, และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบ
ทั้งนี้ MELAND มอบทางเลือกบัตรเข้าสวนสนุกหลากหลายรูปแบบ โดยบัตรเข้าใช้บริการแบบครั้งเดียวสำหรับเด็กมีราคาระหว่าง 1,150 – 1,730 บาท พร้อมทางเลือกบัตรแบบเข้าได้หลายครั้ง และ บัตรแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งสำหรับครอบครัวที่ต้องการความคุ้มค่า นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมที่เตรียมเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ เช่น กิจกรรมเล่นแบบมีผู้แนะนำ และ เวิร์กช็อปศิลปะและงานประดิษฐ์ โดย MELAND สยามพารากอน คาดว่าจะรองรับผู้เข้าชมได้สูงสุดถึง 2,500 คนต่อวัน ตอกย้ำความเป็นแลนด์มาร์คแห่งความสนุกและการเรียนรู้ระดับโลกในใจกลางกรุงเทพฯ
Shenzhen Ledi Culture Co., Ltd. บริษัทแม่ของ MELAND เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสวนสนุกที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี บริษัทมีสินทรัพย์รวมมูลค่า 12.63 พันล้านบาท ปัจจุบัน MELAND ได้ขยายสาขามากกว่า 140 แห่ง ครอบคลุมกว่า 60 เมืองทั่วประเทศจีน
MELAND โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ด้านดีไซน์และประสบการณ์เสมือนจริงที่น่าตื่นตาตื่นใจ จนได้รับการยอมรับในระดับสากลและคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ เช่น A’Design Award และ Frame Awards อีกทั้งยังร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลก อาทิ The British Museum, My Little Pony และ Paddington Bear เพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์ธีมสุดพิเศษที่มอบประสบการณ์แปลกใหม่และน่าหลงใหลสำหรับเด็กๆ
“MELAND สยามพารากอน นับเป็นโครงการแรกของแบรนด์ที่เปิดตัวในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญอย่างยิ่ง เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์เหนือระดับให้กับผู้เข้าชมทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผ่านกิจกรรมหลากหลายและบริการพรีเมียมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ MELAND” ผู้บริหารแบรนด์ MELAND กล่าว
นอกจากนี้การเปิด MELAND นอกประเทศจีนแห่งแรกในประเทศไทย ณ สยามพารากอน โกลบอลแลนด์มาร์คระดับโลกแห่งนี้ ตอกย้ำพันธกิจของสยามพารากอนในการมอบประสบการณ์ยิ่งใหญ่เหนือความคาดหมายที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครอย่างต่อเนื่อง การเนรมิตโลกแห่งจินตนาการและความมหัศจรรย์ในธีมเทพนิยายที่ชื่อว่า “MELAND สยามพารากอน” แห่งนี้ จะกลายเป็นแม่เหล็กสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และพร้อมต้อนรับครอบครัวจากทั่วโลกด้วยความสนุกและความบันเทิงที่ไม่มีใครเทียบได้
มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ไปกับกิจกรรมเสมือนจริง เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นสุดล้ำ และเริ่มต้นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสนุกและการเติบโตของครอบครัวไปด้วยกันกับ MELAND ได้ที่ชั้น 5 สยามพารากอน ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://meland.me