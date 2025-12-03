SNOWS ขนมฤดูหนาวชื่อดังญี่ปุ่นมาไทยแล้ว

ฮิตสุดในญี่ปุ่น! SNOWS ขนมฤดูหนาวที่คนต่อคิวยาว พร้อมเสิร์ฟที่ไทยแล้ววันนี้
แบรนด์ขนมยอดนิยมจากฮอกไกโด เปิด Pop-up Store ครั้งแรกที่สยามพารากอน
แบรนด์ขนมยอดนิยมจากซัปโปโร SNOWS (สโนว์ส) เปิด Pop-up Store ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกแล้ววันนี้
SNOWS เป็นที่รู้จักในญี่ปุ่นว่าเป็นแบรนด์ขนมหวานที่วางจำหน่ายสินค้าเฉพาะในช่วงฤดูหนาว และในทุกครั้งที่วางจำหน่าย จะมีผู้คนมาต่อคิวเป็นจำนวนมาก ครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสพิเศษที่ผู้บริโภคชาวไทยจะได้สัมผัสรสชาติของ “ฤดูหนาวจากฮอกไกโด” อย่างแท้จริง
ระยะเวลาการจัด Pop-up Store มีดังนี้
・1 ธันวาคม 2025 – 15 มกราคม 2026: Siam Paragon (ชั้น G)
・13 ธันวาคม 2025 – 18 มกราคม 2026: CentralWorld (ชั้น 7)
・1 กุมภาพันธ์ 2026 – 28 กุมภาพันธ์ 2026: EmSphere, EmQuartier
จุดเด่นของ SNOWS คือการใช้นมโคจากวัวที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระในเมืองฮิดากะ ฮอกไกโด ซึ่งมีสัดส่วนเพียงประมาณ 1% ของทั้งประเทศญี่ปุ่น โดยในช่วงฤดูหนาว นมจะมีความเข้มข้นเป็นพิเศษ ทำให้เกิดเป็นรสชาติเฉพาะตัวของแบรนด์
สินค้าไฮไลท์ที่จำหน่ายใน Pop-up ครั้งนี้ ได้แก่:
SNOWSAND (สโนว์แซนด์)
คุกกี้ลองก์เดอชาที่มีกลิ่นหอมและสัมผัสบางกรอบ ประกบกับครีมช็อกโกแลตเข้มข้น เนื้อเนียนนุ่ม เป็นสินค้าซิกเนเจอร์ของแบรนด์
SNOWBALL (สโนว์บอล)
ช็อกโกแลตทรัฟเฟิลสอดไส้ครีมสดจากฮอกไกโด ให้สัมผัสที่นุ่มละมุนและละลายในปากทันทีที่รับประทาน
MORI-no-KI (โมริโนะคิ)
ช็อกโกแลตรูปทรงต้นไม้ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากผลงานแกะสลักไม้ของศิลปินชื่อดัง คะซุโยชิ โอทานิ โดยตัวขนมโดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสที่หลากหลายอย่าง แป้งเครปกรอบบดละเอียดและอัลมอนด์
สำหรับบรรจุภัณฑ์ของ SNOWS นั้น ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพทิวทัศน์ในช่วงฤดูหนาวของฮอกไกโด ด้วยดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์และสามารถถ่ายทอดเสน่ห์ของฮอกไกโดออกมาได้อย่างงดงาม จึงทำให้ SNOWS เป็นที่นิยมอย่างมากในฐานะของขวัญช่วงเทศกาล
นอกจากนี้ SNOWS ยังยึดแนวคิด “From Nature to Nature (จากธรรมชาติสู่ธรรมชาติ)” โดยนำเศษขนมที่เกิดจากกระบวนการผลิตไปใช้เป็นอาหารสัตว์ และนำมูลสัตว์กลับมาใช้เป็นปุ๋ยในทุ่งหญ้าในฮอกไกโด สร้างระบบการผลิตแบบหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับผืนดินของฮอกไกโด
การเปิดตัวในประเทศไทยครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายตลาดของ SNOWS และในปีหน้า แบรนด์มีแผนจะจัด Pop-up Store อีกครั้งที่ EmSphere และ EmQuartier
ข้อมูลแบรนด์
แบรนด์: SNOWS
ระยะเวลาจำหน่าย:
เว็บไซต์ทางการ: https://snows-winter.com/en/
Facebook: SNOWS Thailand
Instagram: @snows_jp / @snows_thailand
Tiktok: SNOWS Thailand