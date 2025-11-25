My Only Sunshine X Ladiiprang เปิดตัว “Country Club Collection” ให้สาว ๆ พร้อมออกเดินทางและสนุกไปกับทุกกิจกรรมในหน้าหนาวนี้ในลุคสุดชิค

“My Only Sunshine” ชวนแฟน ๆ ร่วมสัมผัสความสดชื่นของสายลมเย็นในฤดูใบไม้ร่วงสู่ฤดูหนาวผ่านคอลเลคชั่นใหม่กับ เลดี้ปราง-กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล นางเอกสาวสุดเซ็กซี่ ในโปรเจกต์ Autumn-Winter Collaboration กับ “My Only Sunshine X Ladiiprang” ที่จะทำให้ทุกคนได้เฉิดฉายใน “Country Club Collection” กลิ่นอายกิจกรรมหลากหลาย พร้อมลมเย็น ทุ่งหญ้า และใบไม้เปลี่ยนสีแถบชานเมือง ได้รับการออกแบบให้ผสมผสานความเป็นตัวเลดี้ปรางและความสดใสของ My Only Sunshine อย่างลงตัว
แนต - ณิชชา ธนลงกรณ์ ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ “My Only Sunshine” เล่าถึงแรงบันดาลใจว่า ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาแบรนด์ได้สร้างความประทับใจให้กับแฟชั่นนิสต้าที่รักการเดินทาง ทุกครั้งที่ออก ทริปเสื้อผ้าเป็นมากกว่าความสวยงาม แต่เป็นเรื่องราวที่สร้างโมเมนต์ที่จำไม่ลืม แบรนด์จึงใส่ใจออกแบบให้ชุดทุกตัวช่วยเติมเต็มความทรงจำที่ถ่ายผ่านรูปถ่าย และในทุกซีซั่นยังคงเชิญแฟชั่นนิสต้าชื่อดังจากหลากหลายวงการ มาร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ ๆ ปีนี้ได้ร่วมกับไอคอนแฟชั่นอย่างเลดี้ปราง - กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล ใน “Country Club Collection” นำแรงบันดาลใจจากภาพชานเมืองที่เปี่ยมด้วยความอบอุ่น ลมเย็น หมอกขาว ทุ่งหญ้าเขียว และลูกไม้ รวมถึงลายสก็อตสไตล์คันทรีสุดคลาสสิก ที่แสดงภาพลักษณ์ของเลดี้ปรางได้อย่างชัดเจน ที่ทั้งสวย เซ็กซี่ และเท่ไปในเวลาเดียวกัน
เลดี้ปราง - กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล บอกเล่าถึงบทบาทดีไซเนอร์ครั้งแรกของเธอว่า รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ที่ชื่นชอบ เธอใส่ใจนำลายสก็อตและลูกไม้ที่เป็นไอเท็มโปรดมาผสมผสานกับดีไซน์ของ My Only Sunshine เพื่อให้ทุกคนที่สวมใส่คอลเลคชั่นนี้สามารถแสดงความหลากหลาย ไม่ว่าจะสวย เซ็กซี่ เท่ หรือหวานได้ในลุคเดียวคอลเลคชั่นนี้ประกอบด้วยเสื้อ กระโปรง กางเกง และเดรสที่ดีไซน์มาเพื่อความสบายใส่ได้ทุกวัน แต่ยังคงความโดดเด่นและสไตล์แฟชั่นคันทรีโมเดิร์น
คอลเลคชั่นนี้ประกอบด้วยเสื้อ กระโปรง กางเกง และเดรสที่ดีไซน์มาเพื่อความสบายใส่ได้ทุกวัน แต่ยังคงความโดดเด่นและสไตล์แฟชั่นคันทรีโมเดิร์น