สยามเซ็นเตอร์ส่งเสริมยังก์ดีไซเนอร์ มอบโอกาสบน Visionary Stage

สยามเซ็นเตอร์ จัดสุดยอดแฟชั่นวีกแห่งปี Bangkok International Fashion Week 2025 – Visionary Stage at Siam Center เปิดรันเวย์ 4 วัน 12 โชว์ จาก 12 มหาวิทยาลัยและสถาบันทั่วประเทศ ในคอนเซ็ปต์ The Visionary of THAI Creativity พลังไทยสร้างสรรค์สู่ผลงานแฟชั่นดีไซน์ระดับโลก สู่ปีที่ 18 ในปีนี้ ได้ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ Epson ประเทศไทย นำเสนอคอลเลกชันพิเศษที่ครีเอตสำหรับรันเวย์นี้โดยเฉพาะ Siam Center x ททท. ตอน Thai Creative Experience – เที่ยวไทยสร้างสรรค์ ในรูปแบบ Absolute Siam Collection ฉลองมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสร้างสรรค์ผ้า ลวดลาย และแรงบันดาลใจจากจังหวัดชายแดนของไทย ผ่านแฟชั่นร่วมสมัย เน้นย้ำถึงพลังสร้างสรรค์แบบไทยที่ผสานประเพณีเข้ากับนวัตกรรม และยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีโลกผ่านการออกแบบของนิสิต-นักศึกษาจากสาขาการออกแบบ/แฟชั่นดีไซน์ทั่วประเทศจำนวน 12 สถาบัน
พร้อมเชิญชวนให้ออกเดินทางท่องเที่ยว เพื่อสัมผัสศิลปวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ของเมืองไทย เสริมด้วยเวิร์กชอปพัฒนาทักษะและความรู้ความเข้าใจให้กับเหล่ายังก์ดีไซเนอร์ นิสิต-นักศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ Epson Nexttech และการสนับสนุนจาก MAC Cosmetics ที่ร่วมคอมพลีทลุคบนรันเวย์
นอกจากนี้ ศิลปินรุ่นใหม่ ‘เก่ง-หฤษ์ บัวย้อย’ จากซีรีย์ เขมจิราต้องรอด ยังมาร่วมเล่าความรู้สึกและมุมมองที่มีต่อศิลปวัฒนธรรม ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ยังก์ดีไซเนอร์จากสถาบันการศึกษา ทั้งยังมีโชว์จากแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ชั้นนำ อาทิ Friday27, FUNDAO, Greyhound และ Leisure Projects กับคอลเลกชันพิเศษ ที่สะท้อนศักยภาพแฟชั่นไทยสู่สากล วันที่ 9-12 ต.ค. 68 ณ Visionary Stage ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ และ 16-19 ณ สยามพารากอน พบกับผลงานของยังก์ดีไซเนอร์ที่ Absolute Siam Store ชั้น 1 และบน ONESIAM SuperApp