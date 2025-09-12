WISHARAWISH นำวิถีนักล่าพลัดถิ่น เฉิดฉายบนรันเวย์ที่โตเกียว

แบรนด์แฟชั่นไทย WISHARAWISH โดย วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ดีไซเนอร์ผู้สร้างสรรค์ผลงานจากผืนผ้าไทย เผยโฉมคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2026 บนเวที Rakuten Fashion Week Tokyo 2026 SS กับแรงบันดาลใจที่หยิบยกจากวิถีชีวิตของ “นักล่าพลัดถิ่น” ในช่วงหลังกิจวัตรประจำวัน ยามหยุดพักใจเพื่อเก็บของป่าและหาเห็ดระหว่างทางกลับบ้าน ถ่ายทอดผ่านแฟชั่นร่วมสมัย
โครงเสื้อสะท้อนความพลิ้วไหวและความแข็งแรง ราวกับการเดินทางผ่านท้องทุ่งท่ามกลางธรรมชาติ ขณะที่ ลวดลายและสีสันบนผืนผ้าได้รับแรงบันดาลใจจากร่องรอยเส้นทางในป่า โทนสีอบอุ่นของฤดูร้อนสื่อถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์ ผสานกับเฉดสีเยือกเย็นแต่สนุกสนาน ในบรรยากาศยามเช้าที่เต็มไปด้วยพละกำลัง ไปจนถึงยามสนธยาอันครื้นเครงแน่นแฟ้น
พร้อมแรงบันดาลใจจากเสียงแคนของภาคอีสาน กับจังหวะกลองท้องถิ่นที่ลอยมากับสายลมจากแดนแสนไกล ก่อนจะค่อยๆ เร่งเร้าขึ้นเรื่อยๆ ได้รับการถ่ายทอดเป็นมิติของแพตเทิร์นและการใช้สีบนผืนผ้า นำพาพาเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทย และแรงบันดาลใจจากท้องถิ่นไปสู่สายตานานาชาติ