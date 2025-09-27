Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2025 (BIFW2025) แฟชั่นวีคยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ตอกย้ำให้ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งแฟชั่นในภูมิภาคเอเชีย

สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ รวมพลังแห่งงานดีไซน์แฟชั่นสุดสร้างสรรค์ครั้งยิ่งใหญ่ เขย่าวงการแฟชั่นไทยเปิดรันเวย์แฟชั่นวีคยิ่งใหญ่อันดับหนึ่งแห่งปี “Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2025” (BIFW2025) จัดเต็ม 11 รันเวย์โชว์ จาก 11 ดีไซเนอร์และแบรนด์ไทยระดับท็อป ถ่ายทอดมุมมองแฟชั่นที่เหนือความคาดหมาย พร้อมนำเสนอเทรนด์แฟชั่นแห่งอนาคต และเผยศักยภาพของเหล่าแฟชั่นดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่สู่สายตาโลก ตอกย้ำการเป็น World Class Fashion Destination ศูนย์กลางแฟชั่นระดับโลกของสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ กลางเดือนตุลาคมนี้
“Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2025” (BIFW2025) เวทีแฟชั่นวีคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นงานแฟชั่นสำคัญของเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 โดย สยามพารากอน ร่วมกับ สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ ผนึกกำลังพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ในปีนี้ เตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้กับแวดวงแฟชั่นไทย ด้วยการเนรมิตที่สุดแห่งเวทีแฟชั่นระดับโลกภายใต้แนวคิด “FASHIONABLY EXTRAORDINARY” ที่เปี่ยมด้วย พลังสร้างสรรค์อันเหนือชั้น และโชว์ที่เหนือความคาดหมาย เพื่อเผยศักยภาพของแฟชั่นไทยสู่สายตาโลก โดย BIFW2025 ยังเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT), ธนาคารกสิกรไทย, บริษัทเมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย จำกัด,
ซิติเซ่น (CITIZEN), แมค คอสเมติกส์ ไทยแลนด์ (M.A.C Cosmetics) และ แอปโซลูท อิทส์ อิน อาวเวอร์ สปิริต (Absolut It’s in our Spirit)
ธณพร ตันติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า ONESIAM เผยว่า “ตลอด 17 ปีที่ผ่านมา Siam Paragon Bangkok International Fashion Week นับได้ว่าเป็นเวทีแฟชั่นวีคที่โดดเด่นและทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นไทย รวมถึงแวดวงแฟชั่นของภูมิภาคเอเชีย โดยเป็นศูนย์กลางของการออกแบบที่เปี่ยมด้วยพลังของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านแฟชั่น ตลอดจนเป็นเวทีแห่งโอกาสที่เปิดให้ดีไซเนอร์ไทยระดับแนวหน้าได้นำเสนอสุดยอดผลงาน สนับสนุนให้นักสร้างสรรค์คลื่นลูกใหม่ได้แสดงศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เกี่ยวข้องในแวดวงแฟชั่น และมอบประสบการณ์ด้านแฟชั่นให้กับผู้คน เป็นมหกรรมงานแฟชั่นที่ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวงการแฟชั่นไทยไปด้วยกัน โดยปีนี้ Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2025 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด FASHIONABLY EXTRAORDINARY นำเสนอเวทีแฟชั่นที่เหนือความคาดหมายและน่าจับตามองที่สุด เพื่อก้าวสู่การเป็นแฟชั่นวีคระดับโลกอย่างแท้จริง”
สยามพารากอน ในฐานะ Luxury Lifestyle Destination ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันแฟชั่นไทยสู่รันเวย์ระดับโลก เตรียมเนรมิตที่สุดแห่งเวทีแฟชั่นไทย กับแกรนด์รันเวย์อันเป็นเอกลักษณ์ของ “Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2025” ผนึกกำลัง 11 ดีไซเนอร์และแบรนด์แฟชั่นชั้นนำของไทย อาทิ ๒๗FRIDAY, 37°c Thirty-seven degrees Celsius, ASAVA, FLYNOW, FUNDAO, Greyhound Original, ISSUE, Leisure Projects, NAGARA, PAINKILLER Atelier, PATINYA รันเวย์สุดไอคอนิกที่รวมพลังครีเอทีฟของดีไซเนอร์ไทย นำเสนอคอลเลกชันฤดูกาลใหม่ ภายใต้แนวคิด “FASHIONABLY EXTRAORDINARY” ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน พร้อม Live แฟชั่นโชว์ทั้ง 11 โชว์ ให้แฟชั่นนิสต้าและผู้สนใจแฟชั่นจากทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก Siam Paragon ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2568
ด้วยแนวคิด “FASHIONABLY EXTRAORDINARY” ทำให้ Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2025 ในปีนี้ จะส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษ (Extraordinary Experiences) ช่วงเวลาแห่งความประทับใจที่มากกว่าแฟชั่นโชว์บนรันเวย์, เรื่องราวสุดพิเศษ (Extraordinary Storytelling) ที่ชวนให้ทุกคนดื่มด่ำไปกับเรื่องราวหลากหลายซึ่งสะท้อนผ่านผลงานของเหล่าดีไซเนอร์ไทยระดับแนวหน้า, ความประทับใจแสนพิเศษ (Extraordinary Impact) กับบรรยากาศของงานแฟชั่นวีคระดับโลกที่ทุกคนรอคอย และไม่เคยทำให้ผิดหวัง รวมถึง สถานที่สุดพิเศษ (Extraordinary Locations) เต็นท์สีขาวขนาดยักษ์สุดไอคอนิกอันเป็นที่จดจำของเหล่าแฟชั่นนิสต้า โดย Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2025 มาพร้อมไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้มากมาย
สำหรับ สยามเซ็นเตอร์ 'The Ideaopolis' เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ตอกย้ำจุดยืนสู่การเป็น “The THAIdeaopolis – มหานครแห่งไทยสร้างสรรค์” พร้อมเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสสำหรับยังก์ดีไซเนอร์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Visionary of THAI Creativity พลังไทยสร้างสรรค์สู่ผลงานแฟชั่นดีไซน์ระดับโลก ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ Epson ประเทศไทย นำเสนอผลงานสุดพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นสำหรับรันเวย์นี้โดยเฉพาะ เพื่อเฉลิมฉลองให้กับมรดกทางวัฒนธรรมของไทย จากการออกแบบของนิสิต-นักศึกษาสาขาการออกแบบและแฟชั่นดีไซน์ทั่วประเทศ 12 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ซึ่งนำแรงบันดาลใจจากจังหวัดชายแดนของไทย มาสร้างสรรค์ผืนผ้าและลวดลาย เป็นแฟชั่นร่วมสมัย เพื่อเน้นย้ำถึงพลังสร้างสรรค์แบบไทยที่ผสานประเพณีเข้ากับนวัตกรรม และยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีโลก โดยได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมการพิมพ์ที่ทรงประสิทธิภาพจาก Epson เพื่อให้ได้ผลงานที่มีความคมชัด ติดทน อีกทั้งยังมีกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจติดตามผลงานสุดสร้างสรรค์จากเหล่าดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่ได้ที่เวที VISIONARY STAGE @ Siam Center ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2568 ณ เอเทรียม 1 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ ทั้งนี้ผลงานสร้างสรรค์ในงานนี้จะนำมาจำหน่ายผ่านทาง Absolute Siam Store ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ และ ONESIAM SuperApp อีกด้วย
สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำทางด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัย พร้อมให้ทุกคนเข้ามาค้นพบ (Experiment), สร้างสรรค์ (Create) และพัฒนา (Cultivate) ได้อย่างไม่รู้จบ เตรียมมอบประสบการณ์แฟชั่นสุดล้ำในงาน “SIAM DISCOVERY FASHION REVOLUTIONARY 2025” ชวนทุกคนมาอัปเดตเทรนด์ FW25 – SS26 แบบเจาะลึกจากเสื้อผ้าแฟชั่นอิมพอร์ตมาแรงใน Discovery Selection และพลาดไม่ได้กับ Trend Talk แฟชั่นแห่งอนาคต โดย แอล-อรรคพล ฤทัยยานนท์ สไตลิสต์ชื่อดังแห่งวงการแฟชั่น ที่จะมา Mix & Match ไอเทมเด็ด พร้อมกิจกรรม Mini Styling Battle และชม Mini Fashion Presentation นำโดยแบรนด์แฟชั่นสุดฮอตจากทั่วโลกใน Discovery Selection อาทิ ADERERROR, ADSB Andersson Bell, A COLD WALL, AJOBYAJO, A KIND OF GUISE, AMBUSH, AMOMENTO, Baum und Pferdgarten, Damson Madder, JIJI STUDIO, Joshua Sanders, Les Deux, Never Fully Dressed, OPEN YY, SAMSOE SAMSOE, Studio Nicholson, Wax London และ XLIM นอกจากนี้ยังมีโซนสไตลิ่งสุดพิเศษให้สนุกกับการ Mix & Match ด้วยตัวเอง โดยมีสไตลิสต์นำเสนอคอลเลกชันลุคเพื่อเป็นไอเดียและแรงบันดาลใจด้านแฟชั่นให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ง่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ลุคผ่านตุ๊กตากระดาษที่ทั้งสนุกและสะท้อนสไตล์เฉพาะตัวได้อย่างชัดเจน พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ! ช้อปครบ 5,000 บาท รับฟรี Discovery Selection Tote Bag และส่วนลดพิเศษอีกมากมาย ตั้งแต่วันที่ 14-19 ตุลาคม 2568 ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม
เตรียมตัวและชุดให้พร้อม ร่วมสัมผัสปรากฏการณ์แฟชั่นวีคสุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ "Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2025" กลางเดือนตุลาคม 2568 นี้ ที่สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่