เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์เสริมทัพร้านใหม่ 7แบรนด์ดังเปิด “บางกะปิ-งามวงศ์วาน”

รายงานข่าวจาก เดอะมอลล์กรุ๊ป ผู้บริหาร เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ระบุว่า เดอะมอลล์เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์การเสริมพอร์ตแบรนด์อย่างต่อเนื่องในหลากหลายสาขาทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ และความเป็นศูนย์กลางด้านไลฟ์สไตล์ที่ครอบคลุมทั้งสินค้า บริการทั้งนี้เพื่่อตอบโจทย์ประสบการณ์ใหม่ ภายใต้แผนการขับเคลื่อนแบรนด์ ‘เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์’ ให้เป็นผู้นำศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ของประเทศ ผ่านการยกระดับพอร์ตแบรนด์และประสบการณ์ลูกค้าอย่างต่อเนื่องกลยุทธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด “A HAPPY PLACE TO LIVE LIFE: ชีวิตที่มีความสุขทุกครอบครัว” ที่รวบรวมแบรนด์คุณภาพและประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่างรอบด้าน ล่าสุด เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ งามวงศ์วาน เตรียมต้อนรับ 7 แบรนด์ใหม่ที่เปิดให้บริการในช่วงไตรมาส 2 และ 3 ปี25678 นี้ ได้แก่1. Miniso Flagship Store - แบรนด์ไลฟ์สไตล์จากเซี่ยงไฮ้ที่ได้รับความนิยมในระดับโลก เดินหน้าขยายสาขาในรูปแบบ Flagship Store โดยเลือกเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ เป็น สาขาแรกนอกประเทศจีน ที่เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ “Stitch Gen Z Street Series Vinyl Plush” จาก Disney อย่างเป็นทางการ การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนศักยภาพของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ในฐานะแพลตฟอร์มค้าปลีกที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ระดับโลก และพร้อมเชื่อมโยงประสบการณ์ระดับสากลสู่ผู้บริโภคไทย พร้อมกันนี้ยังมีแผนขยายสาขาร่วมกับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์อย่างต่อเนื่องในอนาคต2. Karmakamet New Concept Store – แบรนด์เครื่องหอมระดับพรีเมียมสัญชาติไทยเปิดตัวคอนเซ็ปต์ใหม่เป็นครั้งแรกภายในศูนย์การค้า พร้อม Karmakamet Café แห่งแรก ซึ่งเลือกเปิดที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ สะท้อนภาพลักษณ์ของศูนย์ฯ ในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของแบรนด์ที่ต้องการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค3. Tamiya Experience Zone – โซนกิจกรรมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถจำลองและของสะสม เปิดให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก Tamiya รวมถึง Hot Wheels, LEGO และรถโมเดลหลากหลาย พร้อมสนามแข่งจำลองภายในร้าน มอบประสบการณ์ที่เข้าถึงกลุ่มคอมมูนิตี้สายสะสมและนักเล่นตัวจริง ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ4. ERKE - แบรนด์สปอร์ตแวร์ ที่มีมากกว่า 8,000 สาขาทั่วโลก ที่โดดเด่นด้านรองเท้ากีฬาและชุดออกกำลังกายดีไซน์ทันสมัยเน้นฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์กิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวิ่ง เทรนนิ่ง หรือลำลอง โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีพื้นรองรับแรงกระแทก น้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ดี พร้อมดีไซน์ที่สะท้อนสไตล์ของคนรุ่นใหม่ ในราคาที่เข้าถึงได้ เปิดตัวเป็นครั้งแรกที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน5. niko and … - แบรนด์ไลฟ์สไตล์จากญี่ปุ่นที่ผสานแฟชั่น ของใช้ในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ และอาหารภายใต้แนวคิด “Style Editorial Brand” ที่มุ่งนำเสนอสินค้าเสมือนการเล่าเรื่องผ่านนิตยสาร สะท้อนรสนิยมและความเป็นตัวของตัวเอง โดยเลือกเปิดให้บริการที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ซึ่งเป็นทำเลศักยภาพที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนเมืองรุ่นใหม่และครอบครัวที่ใส่ใจเรื่องดีไซน์ ไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์ช้อปปิ้งที่มีความหมาย6. GLOBAL WORK - แบรนด์แฟชั่นจากญี่ปุ่นที่เน้นความเรียบง่าย สวมใส่ได้ทุกวัน ภายใต้แนวคิด “Good Feeling Wear” มุ่งสร้างความรู้สึกดีระหว่างผู้สวมใส่กับผู้คนรอบข้าง ครอบคลุมสินค้าแฟชั่นสำหรับผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก ไปจนถึงแอ็กเซสซอรีและของใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเลือกเปิดให้บริการที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน เพื่อตอบโจทย์กลุ่มครอบครัวคนเมืองรุ่นใหม่ที่มองหาเสื้อผ้าใช้งานได้จริงในดีไซน์ที่มีสไตล์และเข้าถึงได้7. PAINKILLER ATELIER - แบรนด์เสื้อผ้าบุรุษสัญชาติไทยที่โดดเด่นด้านการออกแบบเชิงแนวคิด ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านงานตัดเย็บอย่างประณีต ภายใต้แนวคิด “Design + Craftsmanship can heal” โดยเลือกเปิด Pop-up Store ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่มองหาแฟชั่นที่มีความหมาย เชิงศิลป์ และสะท้อนตัวตนอย่างชัดเจน