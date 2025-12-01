อิ่มอร่อย สุขใจ พ่อทานฟรี กับนานาเมนูเนื้อวากิวในวันพ่อปีนี้ ณ ห้องอาหารเวนติซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

ค่ำคืนวันที่ 5 ธันวาคม 2568 นี้ ขอเชิญคุณควงแขนคุณพ่อพร้อมครอบครัวสุดอบอุ่น ร่วมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษแด่คุณพ่อสุดที่รัก เพื่อมอบความรักความปรารถนาดีในวันพ่อปีนี้ พาคุณพ่อมาอิ่มฟินแบบไม่อั้นกับเมนูเนื้อวากิว "Sip & Sizzle: Wagyu Edition" ณ ห้องอาหารเวนติซี ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ เหล่าพาเหรดเมนูเนื้อนานาชาติได้รวมตัวกันพร้อมให้คุณและคุณพ่อได้สัมผัสลิ้มรสความอร่อยระดับพรีเมียม เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ตลอดทั้งคืน โดยเชฟแอนเดรีย มอนเทลลา หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ของโรงแรม ได้คัดสรรเนื้อคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลก นำมารังสรรค์เมนูอาหารอย่างพิถีพิถันทั้งอาหารสไตล์อิตาเลียน-ไทย และนานาชาติ
และไฮไลท์ของค่ำคืน คือคาราวานเมนูเนื้อนานาชาติที่ผ่านการคัดสรรรมาเพื่อคุณ ไม่ว่าจะเป็น เบอร์เกอร์เนื้อวากิว, ราวิโอลี่สอดไส้หางวัว วากิวซอสทรัฟเฟิล, เนื้อหน้าอกวัวสไตล์สเปน, สเต็กเนื้อกับซอสเนยสมุนไพร, เนื้อวากิวคารูบิยากินิกุ, ก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิว, กะเพราเนื้อวากิว, ลิ้นวัวย่าง, เนื้อร่องซี่โครงวากิวย่างน้ำจิ้มแจ่ว, ทาร์ทาร์เนื้อวัว, สลัดเนื้อย่าง, ชาวามาร์เนื้อวัว, เนื้อสะโพกวากิวอบ และเนื้อวากิวเทอริยากิเสียบไม้ย่าง เป็นต้น เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้เพลิดเพลินไปกับมุมโคลด์คัท, สลัดบาร์, ซุป ชีสนานาชนิด, ขนมไทย ขนมอบ เค้กหน้าต่างๆ ไอศกรีม ผลไม้ตามฤดูกาลล เป็นต้น
บุฟเฟต์ธีม Sip & Sizzle: Wagyu Edition วันพ่อปีนี้ ราคา 2,490 บาท++ ต่อท่าน รวมเครื่องดื่มเพิ่มอรรถรส ซอฟดริ้งค์ไม่อั้น พร้อมดนตรีสด
จองก่อนใครควงแขนคุณพ่อลิ้มรสความอร่อย มา 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน คุณพ่อทานฟรี**** ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 22.30 น. (ปิดไลน์อาหาร 22.00 น.)
เวนติซีเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 น. – 22.30 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-100-6255 หรือ อีเมล์: diningcgcw@chr.co.th
ติดตามข่าวสารของห้องอาหารเวนตี้ซี่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ได้ที่
เฟสบุ๊ค: Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld
อินสตาแกรม: centaragrand_centralworld
