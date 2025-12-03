คจร.ไฟเขียว เปลี่ยนอุโมงค์แยกเกษตร เป็นทางด่วนเก็บเงิน เดินหน้า N1-N2 “ศรีรัช-ฉลองรัช”

คจร. ไฟเขียวปรับแบบทางด่วนศรีรัช-ฉลองรัช ปรับอุโมงค์แยกเกษตร-แยกพงษ์เพชร เป็นทางด่วนแยกกั้นเลนทางระดับดินและยกระดับ ออกแบบไม่ให้กระทบผู้ใช้เส้นทางเดิม และเห็นชอบมอบ รฟม. บริหารรถไฟฟ้าเจ้าเดียว และโอนรถไฟฟ้าหาดใหญ่ดำเนินการ
รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 3 ธันวาคม 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 2/2568 โดยที่ประชุม คจร. มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการเชื่อมต่อโครงข่ายทางพิเศษในแนวฝั่งตะวันออก-ตะวันตก (ถนนงามวงศ์วาน-ถนนประเสริฐมนูกิจ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในภาพรวมทั้งระบบ ของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยจะมีการปรับแบบจากเดิมที่จะก่อสร้างเป็นอุโมงค์ทางด่วน เป็นทางวิ่งระดับดินและยกระดับ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเกิดความคุ้มค่าในการใช้เงินงบประมาณในการก่อสร้าง โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย
ระยะที่ 1 โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ระยะทาง 6.7 กิโลเมตร
ระยะที่ 2 โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-ฉลองรัช ระยะทาง 11.3 กิโลเมตร
ทั้งนี้ กทพ. ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ โครงการพิเศษสายศรีรัช-ฉลองรัช โดยก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร ซ้อนไปตามแนวเกาะกลางถนนประเสริฐมนูกิจ ผ่านแยกเสนานิคม แยกลาดปลาเค้า และลดระดับเชื่อมต่อกับถนนระดับดิน ซึ่งจะถูกปรับปรุงกั้นเป็นช่องจราจรเฉพาะขนาด 4 ช่องจราจร ตั้งแต่ช่วงแยกเกษตร-แยกพงษ์เพชร และเริ่มยกระดับอีกครั้งตั้งแต่ช่วงแยกพงษ์เพชร - แยกแคราย ไปสิ้นสุดบริเวณแยกแคราย ระยะทางรวม 12.6 กิโลเมตร
มีทางเข้า-ออก จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1. จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางแยกต่างระดับฉลองรัช
2. บริเวณอุโมงค์เกษตร
3. บริเวณเรือนจำกลางคลองเปรม
4. บริเวณทางแยกต่างระดับศรีรัช
5 จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณแยกแคราย
โดยใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (Free Flow)
ทั้งนี้ได้กำชับ กทพ. ศึกษาทบทวนรายละเอียดเรื่องการลดผลกระทบด้านการจราจร ช่วงแยกเกษตร-แยกพงษ์เพชร ที่จะปรับอุโมงค์ทางลอดแยกเกษตร ใช้เป็นทางด่วนแทนเส้นทางปกติ
@ มอบรฟม.บริหารรถไฟฟ้ารายเดียว
นอกจากนี้ ที่ประชุม คจร. ยังได้เห็นชอบให้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าแบบองค์รวม (Single Ownership) รวมทั้ง ให้รับโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลัก สายสีเขียวส่วนต่อขยาย สายสีทอง และสายสีแดง รวมถึงรายได้และภาระหนี้สินของโครงการดังกล่าว ตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้ รฟม. เร่งดำเนินการจัดทำสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมและคุ้มค่าของการดำเนินการโดยเปรียบเทียบปริมาณผู้โดยสารและรายได้ที่เพิ่มขึ้น กับภาระค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐต้องชดเชยหรือสูญเสียรายได้ รวมทั้งให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้รายได้ค่าโดยสารของโครงการรถไฟฟ้าในอนาคตเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการชดเชยเอกชน เพื่อให้โครงการรถไฟฟ้าแต่ละสายสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยไม่ก่อให้เกิดภาระต่อการคลังและเป็นการเพิ่มหนี้สาธารณะ
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้ รฟม. เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร จำนวน 12 สถานี แทน อบจ.สงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเมืองหาดใหญ่และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ โดยให้ รฟม. ไปดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
@อัฟเดต M-MAP รถไฟฟ้า 20 ปี เปิดแล้ว 14 สาย กำลังก่อสร้าง 4 สาย
สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-MAP) ระยะ20ปี (2553-2572) ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 14 เส้นทาง ระยะทางรวม 279.84 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 4 โครงการ ระยะทางรวม 81.30 กิโลเมตร ได้แก่
1. สายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี ระยะทาง 22.50 กิโลเมตร งานโยธาเสร็ขแล้ว อยู่ระหว่างติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า คืบหน้า 25.11% เปิดให้บริการในปี 2571
2.สายสีส้ม (ตะวันตก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-บางขุนนนท์ ระยะทาง 13.40 กิโลเมตร คืบหน้า 17.25% งานโยธา 18.60% งาระยบ 6.92% เปิดให้บริการในปี 2573
3.สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ระยะทาง 23.60 กิโลเมตร งานโยธาคืบหน้า 65.06% เปิดให้บริการในปี 2573
4.แอร์พอร์ตลิงค์ ช่วงพญาไท-บางซื่อ-ดอนเมือง (รวมอยู่ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน) ระยะทาง 21.80 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เตรียมเสนอความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด ต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไ
@ ปรับจราจรแนวก่อสร้าง”สีส้ม”ช่วงเวลาเร่งด่วน
ที่ประชุมคจร.ยังได้รับทราบความคืบหน้าการจัดการจราจรเพื่อรองรับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก) ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK ได้บูรณาการร่วมกัน โดยได้ปรับปรุงการจราจรบนถนนพระรามที่ 1 ตั้งแต่แยกพงษ์พระรามถึงแยกทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณด่านเพลินจิต ให้รองรับปริมาณการจราจรขาเข้าเมืองที่มาจากสะพานกษัตริย์ศึก เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนทดแทนถนนเพชรบุรี โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า
นอกจากนี้ ได้มีบริหารจัดการจราจรบริเวณถนนราชปรารภ โดยจัดการจราจรบริเวณแยกถนนศรีอยุธยา และให้กันพื้นที่ผิวจราจรเพื่อก่อสร้างเท่าที่จำเป็น จัดช่องทางพิเศษเดินรถสวนกระแสออกเมือง (Reversible Lane) พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟบอกช่องจราจร บริเวณแยกนิคมมักกะสันถึงแยกหมอเหล็ง เพื่อระบายรถขาออกเมืองให้สามารถรองรับรถได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบายรถขาออกเมืองบนถนนราชปรารภในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ