ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้มีส่วนได้เสีย โครงการ “บ.กีธา พร็อพเพอร์ตี้” ถึง 15 มี.ค.นี้

วันนี้ (16 ก.พ.) นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เปิดเผยว่า นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีข้อสั่งการกำชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีการดำเนินการตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ให้ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการก่อสร้างห้องชุดพักอาศัยของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ยื่นคำร้องเพื่อขอรับการคุ้มครองสิทธิ เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถร้องขอต่อศาลให้คุ้มครองสิทธิของตนได้สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในโครงการก่อสร้างห้องชุดพักอาศัยของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ดังต่อไปนี้ เพื่อร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1. โครงการ แดน ลิฟวิ่ง รัชดา – ประชาอุทิศ (Than living Ratchada – Prachautit) 2. โครงการ แดน ลิฟวิ่ง สาธร – เจริญราษฎร์ (Than living Ratchada – Charoenrat) 3. โครงการ แดน ลิฟวิ่ง รัชดา – วงศ์สว่าง (Than living Ratchada – Wongsawang) 4. โครงการ มายส์สตอรี่ ลาดพร้าว 71 (My Story @ Ladprao 71) และ 5. โครงการ แดน ลิฟวิ่ง พระราม 9 – แอร์พอร์ตลิงค์ (Than living Rama 9 – Airport Link)โดยมีความประสงค์ให้ผู้ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดพักอาศัย ผู้ทำสัญญาซื้อขาย ผู้ทำสัญญาจ้างทำของ หรือผู้ทำสัญญาอื่นใดกับบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในโครงการดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มายื่นคำร้องเพื่อขอรับการคุ้มครองสิทธิ พร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีส่วนได้เสีย , สำเนาใบแจ้งความ หรือเอกสารการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน / สำเนาเอกสารที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน / สำเนาสลิปหลักฐานการโอนเงิน หรือสำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (พร้อมระบุรายการโอนงินที่เกี่ยวกับบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) / สำเนาการให้การที่ให้ถ้อยคำต่อหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวน (ถ้ามี) / สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา (ถ้ามี) / หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (1 ฉบับต่อผู้มีส่วนได้เสีย 1 ราย) โดยสำเนาเอกสารต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่นผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ สามารถยื่นคำร้องฯ ได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ปปง. โดยผู้เสียหายต้องนำแบบคำร้องฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกฉบับมาด้วย 2. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “(ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการก่อสร้างห้องชุดพักอาศัยของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ส่งแบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับการคุ้มครองู้มีส่วนได้เสียสามารถดาวน์สิทธิ)”ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องให้มีส่วนได้เสียในโครงการก่อสร้างห้องชุดพักอาศัยของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ ยื่นคำร้องเพื่อขอรับการคุ้มครองสิทธิได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้อนึ่ง ผู้มีส่วนได้เสียรายใด (เฉพาะผู้ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดพักอาศัย) ที่เคยยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนแล้ว สามารถสอบถามรายชื่อได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710 โดยไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องใหม่ตามประกาศนี้แต่อย่างใดทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ได้ที่เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงาน ปปง. หากมีข้อสงสัยสอบถามสายด่วน ปปง. (วันและเวลาราชการ)