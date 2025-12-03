TSB รับโล่เกียรติยศ Climate Action Innovator จาก TGO Forum&TCNN 2025

ไทย สมายล์ บัส รับโล่เกียรติยศ องค์กรผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก 2025 จาก TGO Forum&TCNN Conference 2025 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำวิสัยทัศน์ Net Zero ด้วยขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาด
วันที่ 3 ธันวาคม 2568 นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด หรือ TSB เข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศ องค์กรผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Innovator ในงาน TGO Forum & TCNN Conference 2025 : ขับเคลื่อน Net Zero ไทย ด้วยพลังองค์กรผู้นำ ยืนยันความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาด ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานมอบรางวัล
ด้านนางสาวกุลพรภัสร์ เปิดเผยว่า ตนเองรู้สึกยินดีที่ TSB ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทย ให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเราไม่ได้มองเรื่อง Net Zero เป็นเพียงแค่เทรนด์ แต่เป็นนโยบายหลักในการดำเนินงานที่เราต้องพัฒนา ให้เกิดการเปลี่ยนในสังคมไทยตามเป้าหมายของประเทศไทยที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ในปี 2593 (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) เพื่อส่งต่ออนาคตที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ลูกหลานของเรา
สำหรับงาน TGO Forum & TCNN Conference 2025 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กับเครือข่ายคาร์บอนนิทรัลประเทศไทย Thai Carbon Neutral Network เป็นเวทีแลกเปลี่ยน ขับเคลื่อนนโยบายของชาติ ซึ่งการมอบรางวัลอันทรงคุณค่านี้ เป็นการตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญและวิสัยทัศน์ของ TSB ที่เป็นองค์กรผู้นำในการเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero Emission ให้ได้อย่างยั่งยืน