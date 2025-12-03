อบก. ผนึก พลังองค์กรผู้นำ เร่งเครื่องไทยสู่ Net Zero ปี 2593

วิกฤตการณ์เรื่องภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระเร่งด่วนระดับโลกที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ‘องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)’ หรือ อบก. และ ‘เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย’ หรือ TCNN จึงจัดงานใหญ่ประจำปี 'TGO Forum & TCNN Conference 2025: ขับเคลื่อน Net Zero ไทย ด้วยพลังองค์กรผู้นำ' เพื่อเป็นเวทีในการเชื่อมโยงมิติเชิงนโยบาย การปฏิบัติ และนวัตกรรม สำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเร่งเครื่องประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
นับเป็นความท้าทายของประเทศไทย ในฐานะภาคีสำคัญของประชาคมโลก ในการปรับเป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จากเดิมปี 2608 มาเป็นภายในปี 2593 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงจาก องค์กรผู้นำ ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรม การสร้างเครือข่าย และการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมทุกมิติ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน การศึกษา รวมถึงประชาสังคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. องค์กรสำคัญผู้มีบทบาทขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และผู้ก่อตั้งเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) จึงจัดงานสัมมนา TGO Forum & TCNN Conference 2025: ขับเคลื่อน Net Zero ไทย ด้วยพลังองค์กรผู้นำ เนื่องจากเล็งเห็นถึงพลังสำคัญขององค์กรผู้นำที่นับเป็นส่วนสำคัญทำให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นไปในทางที่ดีและยั่งยืน และยังเล็งเห็นถึงพื้นที่ศักยภาพที่องค์กรผู้นำ SMEs และ Startup จะสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสีเขียว ได้ใช้ประสบการณ์ แนวความคิด กลยุทธ์ และบทเรียนการดำเนินงาน มาขับเคลื่อนสู่ Net Zero ร่วมกัน
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มาเป็นองค์ปาฐก พร้อมมอบโล่เกียรติคุณ โดยมี ณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย รัฐกร กัมปนาทแสนยากร ประธานกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ความยั่งยืนองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวแนะนำและสรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย
ภายในงานยังจัดเวทีทอล์ก ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่มีผู้นำจากภาคส่วนต่าง ๆ มาขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งแนวความคิด ตลอดจนวิสัยทัศน์ด้านการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero โดยมีหัวข้อน่าสนใจมากมาย อาทิ Thailand's Net Zero Blueprint: Policies, Strategies, and the Path Forward in Energy Sector โดย ภัทราพร ผาสุกวนิช ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน, Global Climate Finance Outlook: Scaling Up Investment for Net Zero โดย มาร์ก ฟอร์นี่ (Marc Forni) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Lead Disaster Risk Managemant Specialist) ธนาคารโลก (World Bank), Financing Green Future for SMEs: Opportunities and Strategies for Net Zero Investment โดย โกสินทร์ พึงโสภณ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสภาคการเงิน ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank), Net Zero Ambition: Pioneering Energy Transition and Sustainable Growth by 2050 โดย คณาธิป รัตนชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และบริหารความยั่งยืน และรักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เทคโนโลยีและธุรกิจการลดคาร์บอนไดออกไซด์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
ปิดท้ายด้วยวงเสวนาในหัวข้อ Innovating Climate Finance: Leveraging Digital Tokens & Carbon Credits for Net Zero โดย อโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วย นิอร เกียรติดำรง Chief Commercial Officer Management บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (Bitkub) ปฐมชัย แตงน้อย รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (Kubix) และ สมิทธิ หาเรือนพืชน์ หัวหน้าสายงาน Nature based Solutions มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ศิรัถยา อิศรภักดี เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา
ส่วนเวที Breakout Room เป็นวาไรตี้ทอล์กโชว์ ในหัวข้อ พลิกวิกฤตสู่โอกาส: โมเดลธุรกิจใหม่ในยุค Net Zero และหัวข้อ Climate Finance: โอกาสของนักลงทุนยุคใหม่
ภายในงานยังจัดให้มีนิทรรศการด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยแบ่งเป็น 2 โซนย่อย ได้แก่ โซนพาร์ตเนอร์ (Zone Partners) เปิดพื้นที่เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร พร้อมเผยแพร่กิจกรรม Climate Actions ขององค์กร พร้อมทั้งยังเปิดพื้นที่ Business Matching (Carbon Credit, Climate Technologies, Climate Finance) หรือการจับคู่ธุรกิจ ซึ่งเป็นกระบวนการเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่มีความต้องการตรงกัน
นอกจากนี้ยังจัดโซนคลินิก (Zone Clinic) เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานที่สนใจหรือมีคำถามเฉพาะด้านได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. อาทิ T-VER, Carbon Market & Registry, Carbon Labels, Climate Action Academy, Low Carbon City และ TCNN
ผู้สนใจสามารถติดตามเนื้อหา ความเคลื่อนไหว ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ซึ่งพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ให้ประเทศไทย มุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต