“มัลลิกา” โร่แจ้งความถูกเพจปลอมอ้างชื่อ ตุ๋นเก็บเงินค่าสมาชิก ร่วมกิจกรรมแจกไอโฟน 17

“มัลลิกา” เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ ตร.ไซเบอร์เอาผิดเพจปลอมอ้างชื่อรับสมัครสมาชิกแบบเสียเงิน จัดกิจกรรมแจกไอโฟน 17
วันนี้ (22 ต.ค.) ที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 (บก.สอท.1) นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน บก.สอท.1 กรณีถูกปลอมเพจเฟซบุ๊กอ้างจัดกิจกรรม “แจกไอโฟน” และรับสมัครสมาชิกแบบเสียเงิน
นางมัลลิกา กล่าวว่า เมื่อ 1-2 วันที่ผ่านมา ตนได้เห็นเพจเฟซบุ๊กหนึ่งใช้ชื่อว่า “ดร.มัลลิกาวาไรตี้ทอล์กโชว์” ซึ่งเป็นชื่อช่องและรายการของตนบนยูทูบ พร้อมรูปภาพของตนเอง โดยมีการโพสต์ข้อความว่า “เพื่อเป็นการขอบคุณสมาชิกผู้สนับสนุน แจกจริงไม่ดราม่า เพียงสมัครรายเดือนหรือรายปี เมื่อสมาชิกครบ 10,000 คน แจก iPhone 17 ทันที”
โดยการกระทำดังกล่าวเป็นการหลอกลวง และขอยืนยันว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจดังกล่าวแต่อย่างใด วันนี้จึงมาร้องทุกข์กับตำรวจไซเบอร์ เพื่อให้ติดตามหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ
เนื่องจากคดีนี้ไม่เพียงแต่ตนถูกแอบอ้างชื่อ แต่ยังมีประชาชนที่หลงเชื่อสมัครสมาชิกแล้ว เบื้องต้นทราบว่ามีประมาณ 3-4 ราย เสียค่าสมัครขั้นต่ำคนละประมาณ 35 บาท
นางมัลลิกา กล่าวอีกว่า วานนี้ หลังมีข่าวว่าตนจะมาร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ ก็มีบุคคลรายหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้แอบอ้าง ติดต่อมาชี้แจงว่า “ไม่ได้มีเจตนาจะปลอมแปลง” แต่ตนยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเรื่องไว้และอยู่ระหว่างสืบสวนในข้อหาหลอกลวงประชาชน
ทั้งนี้ อยากฝากเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพ เพราะคดีลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยมากขอให้ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือโอนเงินใดๆ