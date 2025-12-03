รถไฟฟ้า สีชมพู ติดตั้งรางจ่ายไฟใหม่เสร็จแล้ว เปิดวิ่งเต็มระบบ 4 ธ.ค.นี้

ขร. และ รฟม. มั่นใจ! รถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู พร้อมเปิดให้บริการเต็มระบบ ตั้งแต่ 4 ธ.ค. 2568 เป็นต้นไป หลังลงพื้นที่ทดสอบความพร้อมการเดินรถช่วง สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ถึง สถานีกรมชลประทาน โดยให้เพิ่มความถี่ ตรวจสอบจุดสับรางจาก 30 วัน เป็น 15 วัน
วันนี้ (3 ธันวาคม 2568) นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) พร้อมด้วย นายมนตรี เดชาสกุลสม ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และนายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รฟม. ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู (MRT สายสีชมพู) ก่อนกลับสู่การเปิดให้บริการแก่ประชาชนตามปกติ โดยมีนายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ ผู้แทนบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทาน ให้การต้อนรับและนำคณะร่วมทดสอบความพร้อมของการเดินรถ ในเส้นทางระหว่าง สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) ถึง สถานีกรมชลประทาน (PK05)
นายมนตรี เดชาสกุลสม ประธานกรรมการ รฟม. เปิดเผยว่า รฟม. ได้รับแจ้งเหตุขัดข้องในระบบรางจ่ายรถไฟฟ้า (Conductor rail) ของรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่ 13 กันยายน 2568 จึงได้สั่งการให้ผู้รับสัมปทานเร่งดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งรางจ่ายไฟฟ้าใหม่เพื่อให้สามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด และหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีก
สำหรับผลการทดสอบความพร้อมของการเดินรถในวันนี้ เป็นไปด้วยความราบรื่นและปลอดภัยดี ขบวนรถไฟฟ้าสามารถเคลื่อนตัวผ่านช่วงรอยต่อของรางจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ได้รับการแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น รถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู จะกลับมาเปิดให้บริการได้เต็มระบบ ตั้งแต่วันนี้ (3 ธ.ค.) เวลา 16:00 น. โดยจะยังไม่เก็บค่าโดยสารช่วงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ถึง สถานีกรมชลประทาน และจะกลับไปคิดอัตราค่าโดยสารตามปกติตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รฟม. กล่าวว่า เหตุขัดข้องดังกล่าวเกิดขึ้นที่จุดสับรางซึ่งเกิดความไม่สัมพันธ์กันระหว่างรางจ่ายไฟกับขารับไฟของตัวรถไฟ ทำให้รางจ่ายไฟเคลื่อนตัว ฝั่งขาล่อง ช่วงสถานีกรมชลประทาน ถึง สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี โดยในการแก้ไข ผู้รับสัมปทานได้สั่งซื้ออะไหล่เพิ่มเติมมาจากต่างประเทศเพื่อนำมาติดตั้งใหม่ พร้อมกับได้ออกแบบปรับปรุงรอยต่อรางจ่ายไฟให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งออกแบบอุปกรณ์ยึดรางเพิ่มเติมเพื่อจำกัดความเสียหายของรางจ่ายไฟให้สามารถซ่อมแซมกลับมาได้โดยเร็ว
นอกจากนี้ รฟม. ได้สั่งการให้ผู้รับสัมปทานตรวจสอบบริเวณจุดสับรางของรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีชมพูและสีเหลืองทั้งหมดด้วย แต่ไม่พบปัญหาในรูปแบบเดียวกันแต่อย่างใด พร้อมกับให้เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบจุดสับรางจาก 30 วัน เป็น 15 วัน