ส่องเงื่อนไขค่ารถไฟฟ้า "สายสีแดง-สีม่วง" เหมาจ่าย 40 บาทตลอดวัน จ่ายก่อนคืนส่วนต่างทีหลัง

มาตรการบัตรโดยสารเหมาจ่าย 40 บาทตลอดวัน เริ่ม 1 ธ.ค.นี้ พบผู้โดยสารต้องจ่ายราคาเต็มไปก่อน คืนส่วนต่างทีหลังภายใน 3 วันทำการ ระวังอย่าอยู่ในระบบรถไฟฟ้าเกินเวลา อย่าให้บัตรถูกปฏิเสธการชำระเงิน ส่วนนักเรียน นักศึกษา 30 บาทตลอดวัน ได้เฉพาะบัตร MANGMOOM EMV สีส้ม ส่วนบัตร MRT EMV สีชมพูเริ่ม 1 ม.ค. 69
วันนี้ (26 พ.ย.) จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 25 พ.ย. เห็นชอบดำเนินมาตรการบัตรโดยสารเหมาจ่าย 40 บาทตลอดวัน สำหรับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (บางซื่อ-ตลิ่งชัน และบางซื่อ-รังสิต) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และรถไฟฟ้ามหานคร และรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายสีม่วง (บางใหญ่-เตาปูน) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2568 ถึง วันที่ 30 พ.ย. 2569 เนื่องจากจากมาตรการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 พ.ย. 2568
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า จากการตรวจสอบไปยังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เปิดเผยเงื่อนไขมาตรการดังกล่าว พบว่าจัดเก็บค่าโดยสารสูงสุด 40 บาทต่อวัน สำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไป ที่ใช้บัตร EMV Contactless (บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรเติมเงิน) ใบเดียวกัน รวมทั้งบัตร MANGMOOM EMV สีฟ้า บัตร MRT EMV สีน้ำเงิน ประเภทบุคคลทั่วไป (Adult) โดยระบบจะจัดเก็บค่าโดยสารตามจริง
เมื่อชำระค่าโดยสารตามจริงในอัตราปกติแล้ว ส่วนเกินจากค่าโดยสารสูงสุด 40 บาทต่อวัน จะคืนเงินเข้าไปในบัญชีธนาคาร E-Wallet หรือวงเงินบัตรเครดิต ซึ่งผูกกับบัตรที่ใช้เดินทางภายใน 3 วันทำการ
ยกเว้นรายการการเดินทางไม่สมบูรณ์ (Incomplete Journey) และกรณีอยู่ในระบบเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด (Over Stay) จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการ และต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่เรียกเก็บ รวมทั้งกรณีบัตรถูกปฏิเสธการชำระเงิน (Deny List) จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการในสายนั้น โดยต้องชำระค่าโดยสารอัตราปกติตามประเภทบัตรทุกการเดินทางในแต่ละสายของวันนั้น จึงควรเติมเงินหรือมีเงินในบัญชีให้เพียงพอต่อการชำระค่าโดยสารปกติ โดยเฉพาะรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ที่จะหักค่าโดยสารผ่านบัตรเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันถัดไป
ส่วนนักเรียน นักศึกษา ที่ใช้บัตร MANGMOOM EMV ประเภทนักเรียน นักศึกษา (Student) สีส้ม จัดเก็บค่าโดยสารสูงสุด 30 บาทต่อวัน ซึ่งจะได้รับส่วนลด 10% ในการเดินทาง เมื่อชำระค่าโดยสารตามอัตราปกติแล้ว ส่วนเกินจากค่าโดยสารสูงสุด 30 บาทต่อวัน จะคืนเงินเข้าไปในวอลเล็ตเป๋าตังเปย์ที่ผูกกับบัตร MANGMOOM EMV ประเภทนักเรียน นักศึกษาที่ใช้เดินทาง ภายใน 3 วันทำการ ซึ่งมีข้อยกเว้นเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
ทั้งนี้ บัตร MRT EMV ประเภทนักเรียน นักศึกษา (Student) สีชมพู ซึ่งจำหน่ายที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน จะสามารถใช้มาตรการค่าโดยสารสูงสุด 30 บาทต่อวัน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2569 เป็นต้นไป
ส่วนบัตร MANGMOOM EMV ประเภทผู้สูงอายุ (Senior) สีเขียว ได้รับการลดหย่อนอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงและรถไฟชานเมือง สายสีแดง ร้อยละ 50 ตลอดระยะเวลามาตรการ
ผู้โดยสารที่ไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว ได้แก่ ผู้โดยสารที่ซื้อเหรียญโดยสารแบบเที่ยวเดียว และผู้โดยสารที่ถือบัตร MRT Card และบัตร MRT Plus แบบเดิมที่ยกเลิกจำหน่ายไปแล้วก่อนหน้านี้ รวมทั้งบัตรโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยังคงจ่ายค่าโดยสารในอัตราปกติ