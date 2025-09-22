บัตรเดบิต SCB ธ.ไทยพาณิชย์ แตะขึ้นรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน-สายสีม่วงได้แล้ว

รถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินพัฒนาระบบ EMV Contactless รองรับบัตรเดบิต SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มีสัญลักษณ์ Visa Contactless บนบัตรได้แล้ววันนี้ ต่อจากบัตรเดบิตกรุงไทย บัตรเดบิตยูโอบี บัตรเดบิตกรุงศรี และบัตรเดบิตกสิกรไทย
วันนี้ (22 ก.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ได้พัฒนาระบบ EMV Contactless แก่ผู้ถือบัตรเดบิต SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้สามารถแตะเข้า-ออกรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และสายสีม่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นับเป็นรายที่สี่ ต่อจากบัตรเดบิตธนาคารกรุงไทย บัตรเดบิตธนาคารยูโอบี ประเทศไทย บัตรเดบิตธนาคารกรุงศรี และบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทย ที่เปิดให้บริการล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา
สำหรับบัตรเดบิต SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถใช้ได้เฉพาะบัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ด (Mastercard) ทุกหน้าบัตรที่มีสัญลักษณ์ Contactless บนบัตร ได้แก่ บัตรเดบิต SCB LET’S บัตรเดบิต SCB LET’S PLUS บัตรเดบิต SCB LET’S EXTRA PLUS และบัตรเดบิต SCB LET’S SUPER PLUS รวมทั้งบัตรเดบิตที่หยุดจำหน่ายไปแล้ว หากยังไม่หมดอายุและมีสัญลักษณ์Contactless สามารถใช้ได้เช่นกัน
อัตราค่าโดยสารคิดตามอัตราค่าโดยสารสำหรับบุคคลทั่วไป เช่น รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน เริ่มต้นที่ 17 บาท สูงสุด 45 บาท โดยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (หลักสอง-หัวลำโพง-บางซื่อ-ท่าพระ) สายสีม่วง (บางใหญ่-เตาปูน) เก็บยอดรวมค่าโดยสารในแต่ละวัน รวม 1 ครั้งต่อวัน จึงแนะนำให้เตรียมเงินคงเหลือในบัญชีให้เพียงพอต่อการตัดยอดเงินค่าโดยสารในแต่ละวัน
ยกตัวอย่างเช่น ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน วันที่ 22 ส.ค. จำนวน 3 ครั้ง ครั้งแรกค่าโดยสาร 45 บาท ครั้งที่สองค่าโดยสาร 17 บาท ครั้งที่สามค่าโดยสาร 32 บาท รวมค่าโดยสารทั้งหมด 94 บาท ระบบจะตัดยอดเงินค่าโดยสารรวมกัน 94 บาท ในวันที่ 23 ส.ค. เวลา 02.00 น.
หากยอดเงินในบัญชีไม่เพียงพอและระบบไม่สามารถหักค่าโดยสารรวมกันได้ ผู้ถือบัตรเดบิต SCB จะไม่สามารถใช้บัตรใบนี้ผ่านเข้า-ออกสถานีได้ เพราะติด Deny List วิธีแก้ ให้เตรียมเงินในบัตรให้เพียงพอ แล้วนำบัตรไปแตะที่ประตูอัตโนมัติ (Gate) สถานีใดก็ได้ของผู้ให้บริการ ระบบจะปลด Deny List ภายใน 30-60 นาที หลังจากแตะบัตร
การตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.mangmoomemv.com โดยเพิ่มข้อมูลบัตรลงไปในเว็บไซต์ดังกล่าว สามารถตรวจสอบการเดินทางย้อนหลังได้สูงสุด 60 วัน แต่ไม่สามารถเช็กยอดเงินคงเหลือในบัตรได้
ส่วนรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) รถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน) เก็บค่าโดยสารต่อเที่ยว และจะหักเงินในบัญชีทันทีที่ออกจากสถานี