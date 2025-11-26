รฟม.รับนโยบาย ค่าโดยสารเหมา 40 บาททั้งวัน “ม่วง-แดง” 1 ธ.ค. 68 ลดค่าใช้จ่ายประชาชน

รฟม. ขานรับนโยบายรัฐบาล ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ด้วยมาตรการ “บัตรโดยสารเหมาจ่ายรายวัน” เดินทางรถไฟฟ้าม่วง-แดง จ่ายสูงสุด ไม่เกิน 40 บาท เริ่ม 1 ธ.ค. 68 - 30 พ.ย. 69 ชำระด้วยบัตร MANGMOOM EMV บัตร MRT EMV หรือ บัตร EMV Contactless
วันที่ 26 พ.ย. 2568 นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 มีมติเห็นชอบ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ รฟม. พร้อมร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล “ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน” โดยตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 - 30 พฤศจิกายน 2569 จะดำเนินมาตรการ “บัตรโดยสารเหมาจ่ายรายวัน” สำหรับรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ร่วมกับ รถไฟชานเมือง สายนครวิถี และสายธานีรัถยา (สายสีแดง) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดเก็บค่าโดยสารสูงสุด 40 บาท/วัน สำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไป และจัดเก็บ ค่าโดยสารสูงสุด 30 บาท/วัน สำหรับกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งใช้บัตร MANGMOOM EMV บัตร MRT EMV หรือ บัตร EMV Contactless (บัตรเครดิต บัตรเดบิต) ใบเดียวกัน เดินทางในช่วงรถไฟฟ้าเปิดให้บริการถึงปิดให้บริการ หากอัตราค่าโดยสารรวมทั้งวันต่ำกว่าค่าโดยสารสูงสุดตามมาตรการจะจัดเก็บตามจริง
ทั้งนี้กลุ่มผู้ใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเด็กยังคงได้รับส่วนลดหรือยกเว้นค่าโดยสารตามสิทธิประโยชน์เดิม
โดยประชาชนสามารถซื้อบัตร MANGMOOM EMV ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ บุคคลทั่วไป (ค่าโดยสารสูงสุด 40 บาท/วัน) นักเรียน นักศึกษา (ส่วนลด 10% และค่าโดยสารสูงสุด 30 บาท/วัน) และผู้สูงอายุ (ส่วนลด 50%) ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และสายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ทุกสถานี
โดย รฟม. พร้อมสนับสนุนนโยบายและดำเนินมาตรการดังกล่าวอย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นนโยบายที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพ ด้านการเดินทางในชีวิตประจำวันของประชาชนผู้ใช้บริการเดินทางไป - กลับจากที่พักไปยังที่ทำงานหรือสถานศึกษาได้สะดวก คุ้มค่า รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง ลดการใช้รถส่วนบุคคล และหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้น ในระยะยาวย่อมจะช่วยลดมลพิษทางอากาศและบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงได้