NBM แจง”สีชมพู”ขัดข้องเหตุรางจ่ายไฟฟ้าเสียหาย เร่งนำเข้าเปลี่ยนใหม่

NBM ชี้แจงสาเหตุรางจ่ายกระแสไฟฟ้า”สายสีชมพู”ขัดข้อง ช่วงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี- สถานีกรมชลประทาน เมื่อ 13 ก.ย.68 รางเสียหาย ต้องรอเปลี่ยนใหม่
บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทาน รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ขอชี้แจงถึงสาเหตุระบบรางจ่ายกระแสไฟฟ้า (Conductor Rail) ขัดข้อง ในช่วงค่ำของวันที่ 13 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ว่า จากการตรวจสอบหาสาเหตุโดยละเอียด พบว่าหน้าสัมผัสระหว่างรางจ่ายกระแสไฟฟ้ากับอุปกรณ์ขารับกระแสไฟฟ้าของขบวนรถฯ (Current Collector Device) มีระยะไม่สัมพันธ์กัน ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณจุดสับรางใกล้สถานีกรมชลประทาน (PK05) ทำให้เกิดความเสียหายกับจุดสับราง และรางจ่ายกระแสไฟฟ้าในเส้นทางเดินรถช่วงสถานีกรมชลประทาน (PK05) ไปถึงสถานีแคราย (PK02) ในทิศทางฝั่งไปสถานีปลายทางศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) จึงต้องดำเนินการแก้ไขจุดสับรางดังกล่าว และถอดรางจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อเปลี่ยนใหม่ ขณะนี้ฝ่ายซ่อมบำรุงได้ทำการถอดรางจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณที่ได้รับผลกระทบออกแล้ว อยู่ระหว่างรอการจัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการติดตั้งกลับสู่การใช้งานตามปกติ
ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2568 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะปรับรูปแบบการให้บริการเดินรถชั่วคราว ดังนี้
จากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) - สถานีกรมชลประทาน (PK05) จะให้บริการเดินรถ โดยใช้ชานชาลาฝั่งเดียว และมีความถี่ประมาณ 20 นาทีต่อขบวน ซึ่งในช่วงเส้นทางนี้ บริษัทฯ จะยกเว้นค่าโดยสารจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น
จากสถานีกรมชลประทาน (PK05) - สถานีมีนบุรี (PK30) จะให้บริการตามปกติ โดยมีความถี่ช่วงเวลาเร่งด่วน 5 นาทีต่อขบวน และช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 10 นาทีต่อขบวน
สำหรับรถรับ-ส่ง (Shuttle Bus) จำนวน 4 คัน ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่ให้บริการผู้โดยสารทุก ๆ 15 นาที จากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) - สถานีแยกปากเกร็ด (PK06) ตั้งแต่เวลา 06.00 – 01.00 น. โดยยกเว้นค่าโดยสารนั้น จะให้บริการถึงวันที่ 20 กันยายน 2568