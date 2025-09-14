“รถไฟฟ้าสีชมพู”รางจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง หยุดบริการช่วงศูนย์ราชการนนทบุรี -กรมชลประทาน จัดรถบัสวิ่งเชื่อม ทุก15 นาที

NBM ชี้แจง รถไฟฟ้าสีชมพู ระบบรางจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง ต้องปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ถึงสถานีกรมชลประทาน มีรถบัสบริการเชื่อมต่อ ออกทุก15 นาที ส่วนสถานีแยกปากเกร็ด ถึงสถานีมีนบุรี ยังบริการตามปกติ
บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ชี้แจงกรณีระบบรางจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 13 กันยายน 2568 ที่ผ่านมาว่า ทำให้มีความจำเป็นต้องปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ตั้งแต่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) ถึงสถานีกรมชลประทาน (PK05) เป็นการชั่วคราว และจะมีขบวนรถไฟฟ้าให้บริการตามปกติ จากสถานีแยกปากเกร็ด (PK06) ถึงสถานีมีนบุรี (PK30)
ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีปลายทาง มีนบุรี (PK30) และสถานีแยกปากเกร็ด (PK06) ต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีโทรคมนาคมแห่งชาติ (PK13) โดยขบวนรถไฟฟ้าให้บริการทุก 15 นาที
ทั้งนี้ ได้มีการประสานไปยัง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถ Shuttle Bus เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) – สถานีแยกปากเกร็ด (PK06) โดยมีรถบริการจำนวน 4 คัน และรถจะออกทุก ๆ 15 นาที โดยไม่เก็บค่าโดยสาร
สำหรับผู้โดยสารที่มีแพ็กเกจเที่ยวเดินทาง และได้รับผลกระทบ ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือแนวทางการชดเชย และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ในขั้นตอนต่อไป บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด และดำเนินการซ่อมบำรุงให้กลับมาให้มาบริการผู้โดยสารโดยเร็ว บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น