CRCวางเป้าหมาย Net Zero ปี 2593 แบงก์กรุงศรีฯจัด Green Loan 2 พันล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัล รีเทล ปักธงค้าปลีก-ค้าส่งยั่งยืน จับมือกรุงศรี อัด Green Loan 2,000 ล้านบาท สร้างห่วงโซ่ธุรกิจพลังงานสะอาด เดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ “Retail and Wholesale for All” องค์กรที่พร้อมเติบโตไปกับผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเซ็นทรัล รีเทล ได้เริ่มต้นเส้นทางสู่เป้าหมาย Net Zero มาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้ทำการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือ Green Bond เป็นครั้งแรกในธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งของไทย มูลค่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักลงทุนสถาบัน และเพื่อต่อยอดความสำเร็จจาก Green Bond เซ็นทรัล รีเทล ได้จับมือกับธนาคารกรุงศรีฯ จัดหาเงินทุนเพิ่มเติมผ่านสินเชื่อสีเขียวหรือ Green Loan มูลค่า 2,000 ล้านบาท เพื่อขยายผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อม และเสริมศักยภาพองค์กรสู่การเป็นค้าปลีก-ค้าส่งสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ
นายปเนต มหรรฆานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เซ็นทรัล รีเทล มุ่งหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2593 และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา Climate Change ที่เป็นความท้าทายสำคัญในโลกปัจจุบัน โดยเราได้ยกระดับเรื่อง Green Finance มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นพลังสำคัญในการสร้างผลกระทบเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว
การจัดหาสินเชื่อสีเขียว มูลค่า 2,000 ล้านบาท ในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอด้านความยั่งยืนที่ต่อยอดจากความสำเร็จของการออก Green Bond เพื่อใช้ในการขยายโครงการด้านพลังงานสะอาดและลดการปล่อยคาร์บอน โดยโฟกัสที่การเพิ่มจำนวนสถานที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ขยายการใช้รถบรรทุกและจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV Transportation) ในศูนย์กระจายสินค้าและการจัดส่งสินค้าทั้งแบบระยะทางสั้นและยาว รวมถึงโครงการตู้เย็นประหยัดพลังงาน และโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ
โดยคาดว่าโครงการเหล่านี้จะมีส่วนช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 324,552 ตันต่อปี และตอกย้ำบทบาทของเซ็นทรัล รีเทล ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งที่มุ่งเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
ทั้งนี้ตลอดเส้นทางสู่ Net Zero ที่ผ่านมา เซ็นทรัล รีเทล ได้จัดทำโครงการต่างๆ ภายใต้กลยุทธ์ ReNEW มาอย่างต่อเนื่อง และครบทุกมิติในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
• การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาศูนย์การค้า อาคาร และคลังสินค้ากว่า 160 แห่งในไทยและเวียดนาม ซึ่งช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 86,612 ตันต่อปี
• การใช้รถบรรทุกและจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวม 76 คัน ในศูนย์กระจายสินค้าและการจัดส่งสินค้า ซึ่งช่วยลดการใช้น้ำมันดีเซลกว่า 661,806 ลิตรต่อปี และลดคาร์บอนอีก 1,740 เมตริกตันต่อปี
• โครงการตู้เย็นประหยัดพลังงานในท็อปส์ และโก โฮลเซลล์ กว่า 2,163 ตู้ ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 8,741 ตันต่อปี
นายประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ทางธนาคารกรุงศรีฯ มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก้าวสำคัญและสานต่อความร่วมมือกับบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะพันธมิตรที่แข็งแกร่งในการขับเคลื่อนการเงินเพื่อความยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวครั้งนี้
โดยภาคธุรกิจค้าปลีกนับเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ทั้งในมิติของห่วงโซ่อุปทานและพฤติกรรมผู้บริโภค การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมของ เซ็นทรัล รีเทล ทั้งโครงการด้านพลังงานสะอาดและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนที่ชัดเจนและความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้นฐานของการเติบโตอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธนาคารกรุงศรีฯ
ทั้งนี้ กรุงศรีมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสนับสนุนลูกค้าธุรกิจในทุกภาคส่วนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อร่วมเปลี่ยนผ่านและเสริมสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืนไปด้วยกัน”