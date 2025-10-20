CRC ขายกรีนบอนด์ครั้งแรกค้าปลีก รวมหุ้นกู้ 7.5 พันล. มียอดจอง 4 เท่า

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัล รีเทล เปิดตัว Green Bond ครั้งแรกของค้าปลีก-ค้าส่งไทย
พร้อมหุ้นกู้ทั่วไปอีก 2 ชุด รวมมูลค่า 7,500 ล้านบาท ยอดจองทะลุกว่า 4 เท่า
นายปเนต มหรรฆานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การออก Green Bond ครั้งแรกของเซ็นทรัล รีเทล รวมถึงหุ้นกู้ทั่วไปอีก 2 ชุด ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุน ซึ่งการเสนอขายครั้งนี้มียอดจองเข้ามามากกว่า 4 เท่า นับเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ CRC ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น “Retail and Wholesale for All” ภายใต้เป้าหมายที่จะ “เติบโตไปด้วยกัน” ด้วยการดำเนินธุรกิจบนปรัชญา CRC Care
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือ Green Bond เป็นครั้งแรกของธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งไทย เพื่อลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ตอกย้ำถึงเจตนารมณ์ในการเป็น Retail and Wholesale for All หรือองค์กรค้าปลีกค้าส่งที่พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังเสนอขายหุ้นกู้ทั่วไปอีก 2 ชุด รวมมูลค่าหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด 7,500 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
การเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด อายุ 3 – 5 ปี อัตราดอกเบี้ย* 1.63% – 1.93% มูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,500 ล้านบาท ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุนสถาบันชั้นนำด้วยยอดจองกว่า 30,000 ล้านบาท หรือมากกว่า 4 เท่า โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือ Green Bond มูลค่า 1,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ทั่วไปอีก 2 ชุด มูลค่ารวม 6,500 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและการเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่มีความแข็งแกร่ง มั่นคง และมีความน่าเชื่อถือ ทั้งในด้านสถานะการเงินและด้านการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 CRC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ "AA-" แนวโน้ม "Stable" หรือ “คงที่” ต่อเนื่องถึง 3 ปีซ้อน รวมถึงในปี 2567 CRC ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ DJSI (Dow Jones Sustainability Index) จัดทำโดย S&P Global โดยติด Top 3 ในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกจากการประเมินบริษัทค้าปลีก 466 แห่งทั่วโลกด้วยคะแนนสูงถึง 84 คะแนน รวมถึงยังได้รับเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีโลกต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน และได้รับเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน
นอกจากนี้ในระดับประเทศ เซ็นทรัล รีเทล ยังติดกลุ่ม SET ESG Ratings เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ด้วยคะแนนระดับ ‘AA’ จากการประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอกย้ำศักยภาพ “หุ้นยั่งยืน” จากทั้งเวทีไทยและต่างประเทศ
โดยการออก Green Bond มูลค่า 1,000 ล้านบาท ในครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Framework) ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และได้ผ่านการให้ความเห็นและรับรองโดย DNV (Thailand) Co., Ltd. ในฐานะผู้ประเมินอิสระภายนอก (Second Party Opinion) โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขาย Green Bond ไปใช้ทดแทนเงินลงทุน หรือค่าใช้จ่ายเดิมของบริษัทฯ ที่ได้ใช้ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ท็อปส์, ไทวัสดุ และศูนย์การค้า
โรบินสันไลฟ์สไตล์ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม (ReNEW) ของเซ็นทรัล รีเทล โดยคาดว่าสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 90,000 MWh/ปี เทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 45,000 ตันต่อปี และในส่วนของเงินอีก 6,500 ล้านบาทที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ทั่วไปอีก 2 ชุด จะถูกนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้บางส่วนแก่สถาบันการเงิน
การออกหุ้นกู้ของเซ็นทรัล รีเทลในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ด้วยการปรับโครงสร้างภาระหนี้สินจากระยะสั้นสู่ระยะยาว และสร้างสมดุลระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัว ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างเหมาะสม เสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน และเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
“ในนามของเซ็นทรัล รีเทล ผมขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้การสนับสนุนและเลือกลงทุนในหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุดแรกของบริษัทฯ และหุ้นกู้ชุดอื่น ๆ ตลอดจนสถาบันการเงินผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกสิกรไทย ที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดย CRC จะมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับสังคมและมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 ต่อไป” นายปเนต กล่าว
สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายประกอบด้วยหุ้นกู้ 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราคิดลด 1.63% ต่อปี, ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 11 เดือน (Green Bond) อัตราดอกเบี้ย 1.83% ต่อปี และชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.93% ต่อปี โดยบริษัทได้แต่งตั้งให้ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยแต่งตั้งให้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาด้านโครงสร้างหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Structuring Advisor) ในครั้งนี้