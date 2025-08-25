STGT-แบงก์กรุงศรีฯ ลงนาม “สินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืน” 2 พันล.

ศรีตรังโกลฟส์ ฯ ลงนาม กับแบงก์กรุงศรีฯ รับ “สินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืน” (Sustainability-Linked Loan: SLL) มูลค่า 2,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายทางธุรกิจด้วยกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางการเงินให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมยกระดับมาตรฐานองค์กรสู่ระดับสากล และรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมถุงมือยางระดับโลก
นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล (ที่สี่จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือSTGT กล่าวว่า บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการได้รับ “สินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืน” (Sustainability-Linked Loan: SLL) มูลค่า 2,000 ล้านบาท จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายทางธุรกิจด้วยกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางการเงินให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมยกระดับมาตรฐานองค์กรสู่ระดับสากล และรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมถุงมือยางระดับโลก
โดยสินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืนดังกล่าวมีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (Key Performance Indicators: KPIs) และเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Targets: SPTs) ที่มีความชัดเจนและสามารถวัดผลได้ สอดรับกับการดำเนินธุรกิจของ STGT โดยมุ่งเน้น 2 เป้าหมายหลัก ได้แก่ 1) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 และ Scope 2) ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลง 20% ภายในปี 2573 เทียบกับปีฐาน 2567 และ 2) การลดปริมาณของเสียไม่อันตรายจากกระบวนการผลิตที่กำจัดด้วยวิธีฝังกลบต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลง 50% ภายในปี 2573 เทียบกับปีฐาน 2567 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อจะถูกปรับขึ้นหรือลดลงตามผลการดำเนินงานของ STGT ต่อเป้าหมายด้านความยั่งยืนในแต่ละปี ซึ่งถือเป็นการบูรณาการกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินงานและกลยุทธ์ทางการเงินอย่างแท้จริง
“สำหรับ STGT ความยั่งยืนไม่ใช่เพียงแค่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่คือโอกาสในการสร้างคุณค่าและมูลค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว การได้รับสินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืนในครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความสามารถของเราในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับแนวคิด “Clean World Clean Gloves” (CWCG) หรือ “ถุงมือสะอาด โลกสะอาด” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ STGT ยึดถือในการผลิตถุงมือยางคุณภาพสูงที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม "
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นตามมาตรฐานระดับสากล STGT ได้จัดทำกรอบการระดมทุนส่งเสริมความยั่งยืน หรือ Sustainability-Linked Finance Framework ที่อ้างอิงมาตรฐานของ International Capital Market Association (ICMA), ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และ Loan Market Association (LMA) และได้รับการสอบทานจาก บริษัท ดีเอ็นวี (ประเทศไทย) จำกัด (DNV) ซึ่งออกรายงานความเห็น Second Party Opinion ยืนยันความสอดคล้องของกรอบการจัดหาเงินทุนกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์สากล
นายประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน STGT ซึ่งถือเป็นองค์กรไทยที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของธนาคารกรุงศรีในฐานะผู้นำในการให้บริการทางการเงินที่ใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างแท้จริง เรามุ่งหวังให้แนวทางทางการเงินของเราช่วยเสริมสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมไทยในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน”
ความร่วมมือระหว่าง STGT และธนาคารกรุงศรีในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการนำนวัตกรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเป้าหมายธุรกิจของ STGT เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยบูรณาการการดำเนินงานเข้ากับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกและส่งต่อคุณค่าและมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียและโลกใบนี้อย่างยั่งยืน