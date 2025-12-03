IRPC รับรางวัลด้านนวัตกรรม จาก SET Awards 2025

นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) รับมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านนวัตกรรม Outstanding Innovative Company Awards ด้วยผลงานนวัตกรรม "สารเติมแต่งป้องกันการลามไฟเกรดพิเศษจากวัสดุประกอบ PTFE/ SAN Core-Shell” ในเวที SET Awards ประจำปี 2568 จาก นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การได้รับรางวัลในครั้งนี้ สะท้อนถึงการที่ IRPC เป็นองค์กรที่มีผลงานนวัตกรรมโดดเด่น ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยผลงานนวัตกรรมสารเติมแต่งป้องกันการลามไฟเกรดพิเศษจากวัสดุประกอบ PTFE/ SAN Core-Shell (High Value Added Anti-drip Additive from PTFE/ SAN Core-Shell Composite) ช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ อุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงต่อยอดไปสู่ธุรกิจสีและสารเคลือบอีกด้วย
ทั้งนี้ IRPC สามารถผลิตและจำหน่ายนวัตกรรมดังกล่าวเป็นรายแรกในประเทศไทย และยังสามารถยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน และความมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม (High Value Added) และส่งเสริมให้เศรษฐกิจและสังคมไทยเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน