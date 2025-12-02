TACC คว้า 4 รางวัลจากเวที SET Awards 2025

บมจ.ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ (TACC) สุดยอด! คว้า 4 รางวัลจากเวที SET Awards 2025 ประกอบด้วย 1) รางวัล Best Company Performance Awards 2025 2) รางวัล Outstanding Company Performance Awards 3) รางวัล Outstanding CEO Awards 2025 และ 4) รางวัล Outstanding Investor Relations Awards ฟากบิ๊กบอส “ชัชชวี วัฒนสุข” ระบุ เป็นความภาคภูมิใจสูงสุด รวมทั้งเป็นแรงผลักดันเดินหน้าดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และสังคมต่อไป
นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับ 4 รางวัลในกลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาตลาด (Market Cap.) สูงกว่า 1,500 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2025 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ได้แก่ 1) รางวัล Best Company Performance Awards 2025 2) Outstanding Company Performance Awards 2025 จากความสามารถในการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง นวัตกรรมธุรกิจ และผลประกอบการที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 3) รางวัล Outstanding CEO Awards 2025 แสดงถึงวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ที่สามารถพาองค์กรก้าวผ่านความท้าทาย และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกที่โดดเด่นต่อเนื่อง และ 4) รางวัล Outstanding Investor Relations Awards 2025 ( 9 ปีซ้อน) ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสื่อสารกับนักลงทุนอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน ผ่านการเปิดเผยข้อมูลอย่างรอบด้านและการสื่อสารเชิงรุกตามมาตรฐานสากล โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ตลอดระยะเวลา 9 ปีต่อเนื่อง
“บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการ SET Awards สำหรับรางวัลทั้ง 4 รางวัลนี้ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของพวกเรา โดยเราได้รับเกียรติจากคุณไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ที่ปรึกษา CEO มาร่วมเสริมทัพแนวทางการดำเนินธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อีกทั้งการได้รับรางวัลเหล่านี้ยังเป็นแรงผลักดันให้ TACC เดินหน้าสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และสังคมต่อไป”
ทั้งนี้ “SET Awards” เป็นรางวัลทรงเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการทุ่มเทของบุคลากรในวงการตลาดทุนที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบขององค์กรที่ประสบความสำเร็จให้แก่องค์กรอื่นๆ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยรางวัลในกลุ่ม “Business Excellence” เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในด้านต่างๆ ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของตลาดทุน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตลาดทุนเติบโตอย่างมีคุณภาพ