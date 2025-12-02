FPI คว้า 2cรางวัล ในงาน SET AWARDS 2025

บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) ผู้ผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ของประเทศ คว้ารางวัล Sustainability Awards of Honor Excellence as Best Sustainability Awards 2023-2025 ในงาน SET AWARDS 2025 สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีมาร์เก็ตแคปมากกว่า 1.5 พันล้านบาท โดย FPI ถือเป็นบริษัทจดทะเบียนต้นแบบที่มีแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน สะท้อนถึงความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนเชิงรุก แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ขยายโอกาสในการเติบโต และสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
นอกจากนี้ ยังคว้ารางวัล Commended Supply Chain Management Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ภายในงาน SET Awards 2025 ตอกย้ำความสำเร็จและความมุ่งมั่นของ FPI ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การร่วมจับมือคู่ค้าขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ลดการพึ่งพาเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์แบบเดิม เปลี่ยนเป็นวัตถุดิบใหม่ส าหรับการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ ทดแทนรถยนต์ที่ทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิตและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
FPI เป็นบริษัทที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ธุรกิจที่ผสาน “การผลิต” และ “การค้า” พร้อมขยายตลาดชิ้นส่วนทดแทนและสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจกว่า 145 ประเทศ ควบคู่กับการมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่่ำผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุทดแทนและรีไซเคิล เช่น เม็ดพลาสติกรีไซเคิล ABS ซึ่งสามารถรีไซเคิลได้สูงถึง 87% พร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้าน Circular Living ด้วยการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ และผ่านมาตรฐานยุโรป อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญในการลงทุนวิจัยและพัฒนา มีการนำ AI, 3D Printing และ Robotics มาเพิ่มประสิทธิภาพ ลดของเสีย และเพิ่มความตรงเวลาในการส่งมอบสินค้าถึง 98%
โดยงานดังกล่าว จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อยกย่ององค์กรที่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆ นี้