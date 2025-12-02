“อรรถพล” รับมอบการบริจาคในโครงการ "พลังงานช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้"

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานรับมอบการบริจาคในโครงการ "พลังงานช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้" จากผู้บริหารและผู้แทนของหน่วยงาน รวมถึงผู้ประกอบการด้านพลังงานชั้นนำของประเทศ
การบริจาคในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างเร่งด่วน โดยความช่วยเหลือที่ได้รับการสนับสนุนในวันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เงินบริจาคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วยกู้ภัย การขนส่ง และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์
นายอรรถพลกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมพลังงานที่ได้รวมพลังกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวใต้ในยามวิกฤต พร้อมยืนยันว่ากระทรวงพลังงานจะเร่งดำเนินการจัดสรรความช่วยเหลือเหล่านี้ให้ถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุด เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด