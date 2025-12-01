MK Restaurants ฉลองทุกเทศกาล จัดโปรแน่นส่งท้ายปีตลอดทั้งเดือน

ไม่ว่าเทศกาลใด ความสุขก็เกิดขึ้นได้ที่ MK Restaurants ร้านสุกี้ที่อยู่เคียงข้างคนไทยมากว่า 40 ปี พร้อมส่งต่อความอบอุ่นให้ทุกครอบครัวได้มานั่งล้อมโต๊ะแบบพร้อมหน้า ร่วมใช้เวลาคุณภาพและเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสำคัญปลายปีนี้ ด้วยชุดโปรโมชั่นสุดคุ้มที่คัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์ทุกช่วงเวลาแห่งความสุข
พบกับโปรโมชั่นพิเศษ ตลอดเดือนธันวาคมถึงมกราคม ดังนี้
• เทศกาลปีใหม่ 1 ธ.ค. 68 – 31 ม.ค. 69
ต้อนรับปีใหม่ไปกับชุดเมนูพิเศษ “ฉลองล้อมโต๊ะ เสิร์ฟสุขครบรสที่ MK” ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,099 บาท อิ่มคุ้มครบเซตทั้งติ่มซำ เป็ดปักกิ่ง และชุดสุกี้ที่รวมความอร่อยของหมู เนื้อ ชุดผักสุขภาพ และลูกชิ้น พร้อมเลือกฟรี น้ำซุปใหม่ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสูตรใหม่ เหมาะสำหรับการฉลองร่วมกับคนสำคัญของครอบครัว
• เทศกาลวันพ่อ 5 – 7 ธ.ค. 68
มอบช่วงเวลาแห่งความประทับใจด้วยแคมเปญ “รักพ่อมากฮะ(เก๋า)” เพียงพาพ่อมาทานอาหารครบ 555 บาท (ราคาหลังหักส่วนลด) รับฟรี ฮะเก๋า 1 เข่ง มูลค่า 60 บาททันที เติมเต็มความรัก ความผูกพัน และความอร่อยที่คุณพ่อต้องประทับใจ
• เทศกาลคริสต์มาส 16 ธ.ค. 68 – 4 ม.ค. 69
ร่วมเฉลิมฉลองคริสต์มาสด้วยความสุขสุดพิเศษ เมื่อซื้ออาหารและเครื่องดื่มครบ 1,299 บาทขึ้นไปต่อบิล รับฟรี “ตุ๊กตาน้องเป็ดคริสต์มาส” 1 ตัว พร้อมการ์ดอวยพร ส.ค.ส. เพื่อเป็นของขวัญแทนความอบอุ่นในเทศกาลแห่งการให้
MK Restaurants พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การรับประทานอาหารที่อบอุ่นและมีความหมายให้กับลูกค้าทุกคน และเชิญชวนทุกครอบครัวมาร่วมสร้างช่วงเวลาและความทรงจำสุดประทับใจในช่วงสิ้นปีนี้ไปด้วยกันที่ MK Restaurants ทุกสาขาทั่วประเทศ