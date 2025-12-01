“เจริญธรรม ส่งท้ายปี” ชวนสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคล ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เชิญร่วมงาน “เจริญธรรม ส่งท้ายปี” 31 ธันวาคมนี้ สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ ร่วมงานฟรีตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและประชาชนร่วมกิจกรรม “เจริญธรรม ส่งท้ายปี” ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อร่วมสวดมนต์ข้ามปี สร้างพลังใจและความเป็นสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามของ องค์ช้างเอราวัณสามเศียร อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของพิพิธภัณฑ์
งานเริ่มตั้งแต่แต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
- ฟังพระธรรมเทศนา เวลา 19.00–20.00 น. โดย พระอาจารย์ตะวัน ปัญญาวัฑฒโก สำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง
- ร่วมสนทนาธรรม เวลา 20.30–22.00 น. โดย หลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม พุทธอุทยาน ที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์
- ร่วมสวดมนต์ข้ามปี เวลา 22.30–24.00 น. รับพลังความเป็นสิริมงคล ส่งท้ายปี เก่า ต้อนรับปีใหม่
นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังสามารถสักการะและขอพรจาก “มหามงคลสถานทั้ง 10” ของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปี 2569
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline