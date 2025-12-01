“พาณิชย์” ผนึกเอกชน ส่งสินค้าจำเป็นช่วยน้ำท่วมใต้ เตรียมลุยต่อ ลดค่าครองชีพ ฟื้นฟูรายได้

“ศุภจี” รับมอบเงินบริจาค สิ่งของจำเป็นจากภาคเอกชน นำส่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ย้ำดำเนินการช่วยเหลือแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะแรกช่วยเหลือเร่งด่วน ส่งสินค้าจำเป็น วัตถุดิบทำอาหาร คุมราคาสินค้า ดำเนินการหมดแล้ว ระยะ 2 ลุยเยียวยาผ่านการจัดงานธงฟ้า ลดราคาวัสดุก่อสร้าง และระยะ 3 เร่งฟื้นฟูอาชีพ สร้างรายได้
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการมอบเงินบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ การรับมอบสิ่งของบริจาคจากผู้ประกอบการภาคเอกชน และปล่อยรถขนสิ่งของจำเป็นลงพื้นที่ โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ คณะผู้บริหาร และผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วม ว่า การช่วยเหลือครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือของทุกภาคส่วน และต้องขอบคุณภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง เพราะประชาชนในพื้นที่ยังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
“วันนี้ถ้าไม่มีภาคเอกชนมาร่วม เราก็คงทำไม่ได้ทั้งหมด การช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่ประสบภัยต้องทำอย่างรวดเร็ว เฟสแรกคือ การส่งอาหารสด อาหารแห้ง น้ำดื่ม ไข่ไก่ และสิ่งจำเป็นให้ประชาชนอยู่รอดก่อน จากนั้นจะเข้าสู่การฟื้นฟูบ้านเรือนและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็น โดยเราร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อให้สินค้าถึงมือประชาชนในราคาต่ำที่สุด ให้ทุกคนเข้าถึงได้” นางศุภจีกล่าว
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับผู้ผลิตสินค้า ห้างโมเดิร์นเทรด และพันธมิตรในหลายจังหวัด ช่วยลดราคาสินค้าจำเป็น โดยจะจัดงานธงฟ้า และได้รับความร่วมมือจากห้างโมเดิร์นเทรด ช่วยลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และของใช้จำเป็นต่างๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ทำความสะอาด วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า ลดสูงสุดถึง 80% พร้อมขยายการสนับสนุนอาชีพผ่านแฟรนไชส์ในราคาพิเศษ จากความร่วมมือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึงการสนับสนุนซอฟต์โลนบางส่วน ช่วยประชาชนในพื้นที่เริ่มต้นประกอบอาชีพใหม่ และช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถฟื้นฟูกิจการได้ผ่านการทำธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างรวดเร็ว
ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม ส่งทีมช่างและอุปกรณ์ลงพื้นที่ เพื่อเร่งซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ซึ่งต้องรีบทำ เพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องใช้ รวมทั้งสั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา และหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงพาณิชย์ เร่งอำนวยความสะดวกด้านเอกสารจดทะเบียนธุรกิจ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และใบอนุญาตต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถฟื้นฟูกิจการได้โดยไม่ติดขัด
นางศุภจีกล่าวว่า สำหรับมาตรการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูผู้ประสบภัยภาคใต้ แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วยเหลือเร่งด่วน (ดำเนินการแล้ว) โดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชน และ มทบ.42 จัดส่งสิ่งของจำเป็นเข้า 6 จังหวัดภาคใต้ ครอบคลุมสงขลา สตูล พัทลุง ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ประกอบด้วยมอบเงินบริจาค 1.25 ล้านบาท มอบสภากาชาดไทยเพื่อผลิตถุงยังชีพ มอบถุงยังชีพรวม 5,000 ถุง ไข่ไก่รวม 3,400 แผง (กว่า 102,000 ฟอง) (เตรียมจัดส่งเพิ่มเติมอีก 2,000 แผง) น้ำดื่ม 39,200 ขวด ไก่หมักแช่แข็ง 2,000 ตัว ถุงขยะ 20,000 ถุง และเพิ่มเติมอีก 200,000 ถุง ไม้กวาด เครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าอนามัย หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ทำครัว สิ่งของจำเป็น กว่า 15,000 ชุด และให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำกับดูแลสินค้า ประสานห้างค้าปลีกเพื่อเติมสินค้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและติดตามไม่ให้เกิดการกักตุนสินค้า
ระยะที่ 2 การเยียวยา (ธ.ค. 2568-ม.ค. 2569) จะดำเนินการ โดย 1. จัดงาน “เยียวยาลดค่าครองชีพ” และ “สร้างอาชีพ” จัดงานธงฟ้า ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องใช้ไฟฟ้า และวัสดุก่อสร้าง เปิดจุดขาย Mobile Unit 3 จุด ครอบคลุมพื้นที่ที่เข้าถึงยาก จัดบูธแฟรนไชส์ พร้อมทุนสนับสนุนจาก สสว. และ SME D Bank และจัดบูทธนาคารให้คำปรึกษาการเข้าถึงสินเชื่อ และ 2. จัดแคมเปญลดราคาวัสดุก่อสร้างสูงสุด 80% ร่วมกับไทวัสดุ โฮมโปร ดูโฮม โกลบอลเฮ้าส์ เมกาโฮม รวม 40 สาขาในภาคใต้ เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อช่วยลดภาระซ่อมแซมบ้านเรือน
ระยะที่ 3 การฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพผ่านแฟรนไชส์ราคาประหยัด เปิดจุดจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ 20 ครั้ง และจัดงานแสดงสินค้าภาคใต้ 4 ครั้ง ในสงขลา กระบี่ ตรัง พัทลุง พร้อมไลฟ์สด การจับคู่ธุรกิจ และคลินิกสินเชื่อฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบ จัดงานสินค้าจังหวัดชายแดนใต้ในกรุงเทพฯ ฟื้นฟูผู้ประกอบการสินค้า GI ที่ได้รับผลกระทบ ประสาน EXIM Bank จัด Mobile Unit ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและช่วยเข้าถึงเงินทุนฟื้นฟูกิจการ
ส่วนผลการลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการโดยตรง มีข้อเสนอทั้งด้านการซอฟต์โลน การผ่อนชำระหนี้ การลดหย่อนภาษี ตลอดจนการฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และกิจกรรม MICE ในพื้นที่ โดยรัฐบาลเตรียมนำเข้าสู่การประชุม ครม.เศรษฐกิจ ในวันที่ 1 ธ.ค.2568 และคาดว่าจะประกาศมาตรการได้หลังประชุม ครม.ชุดใหญ่ในวันที่ 2 ธ.ค. 2568