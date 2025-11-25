“พาณิชย์”ตั้งวอร์รูม เกาะติดน้ำท่วมใต้ ดูแลขนส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค ป้องขาดแคลน

“พาณิชย์” ตั้งวอร์รูม เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมใต้ ประเมินเส้นทางการขนส่ง การสำรองสินค้า ระดับความต้องการสินค้าในพื้นที่ ก่อนจัดความช่วยเหลือให้ตรงจุด ป้องกันปัญหาขาดแคลน และกระทบกับพี่น้องประชาชน พร้อมเตรียมแผนช่วย ทั้งช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำท่วม
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้ และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชน ชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการให้ทุกกระทรวงเร่งจัดทำมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนในทุกมิติ ทั้งด้านการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภค การลดผลกระทบต่อธุรกิจ การฟื้นฟูพื้นที่เศรษฐกิจ และการสนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในจัดตั้งวอร์รูม เป็นศูนย์ประสานกลางเพื่อติดตามสถานการณ์แบบรายชั่วโมง เชื่อมโยงข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรวบรวมข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือถูกส่งต่อได้อย่างแม่นยำและเร็วที่สุด โดยวอร์รูมได้ประชุมประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งเส้นทางการขนส่ง การเข้าถึงพื้นที่เสี่ยง การสำรองสินค้า และระดับความต้องการเฉพาะในแต่ละอำเภอ พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือให้ตรงจุด โดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลน และกระทบต่อพี่น้องประชาชน
โดยการช่วยเหลือ ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วน 4 แนวทาง ได้แก่ 1.ประสานศูนย์พักพิงเพื่อจัดส่งวัตถุดิบอาหารและของใช้จำเป็นสำหรับการประกอบอาหารให้เพียงพอต่อจำนวนผู้พักพิง 2.ประสานผู้ประกอบการ ห้างโมเดิร์นเทรด และสมาคมไข่ไก่ เพื่อเติมสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ที่มีความต้องการและพื้นที่ที่การขนส่งเข้าถึงยาก 3.เตรียมจัดถุงยังชีพในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลง เพื่อสนับสนุนทั้งประชาชน ครัวเรือนรายย่อย และผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและทำธุรกิจได้เร็วที่สุด และ 4.เตรียมจัดงานธงฟ้าหลังน้ำลด โดยเน้นสินค้าจำเป็นในการทำความสะอาดบ้านเรือนและสถานประกอบการ รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด เพื่อลดภาระค่าครองชีพในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นฟู
นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้บริการการจดทะเบียนธุรกิจ บริการออกหนังสือรับรองออนไลน์ โดยให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางให้บริการกับผู้ขอรับบริการจากพื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นการเร่งด่วนอย่างทันที โดยไม่ต้องรอคิว
“ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่าน ครั้งนี้เป็นครั้งที่รุนแรงมากในรอบหลายปี ไม่เคยเห็นปริมาณน้ำฝนที่หนักมากขนาดนี้ เห็นใจมากและส่งกำลังใจไปให้ กระทรวงพาณิชย์และข้าราชการทุกคน จะทำหน้าที่เต็มที่ในการส่งความช่วยเหลือในส่วนที่เราสามารถทำได้ ขอส่งกำลังใจให้ และขอให้คนไทยจับมือช่วยกัน ในช่วงที่มีความยากลำบากแบบนี้”นางศุภจีกล่าว