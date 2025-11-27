วิกฤตน้ำท่วม แต่ธุรกิจหยุดไม่ได้!กรมพัฒนาธุรกิจฯ ใช้ระบบออนไลน์ช่วยธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อำนวยความสะดวกเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในขณะนี้ เพื่อให้สามารถใช้บริการภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง ลดภาระด้านเอกสาร และอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 9 จังหวัด ณ วันที่ 25 พ.ย.68 ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนประชาชนและธุรกิจในพื้นที่อย่างมหาศาล กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจและให้บริการข้อมูลธุรกิจ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะนี้มีสำนักงานให้บริการจดทะเบียนธุรกิจบางพื้นที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เช่น หาดใหญ่ สงขลา และปัตตานี ส่งผลให้ผู้ประกอบการทั้งที่อาศัยและไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมได้รับผลกระทบจนไม่สามารถเดินทางไปติดต่อดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยสามารถยื่นคำขอหรือทำธุรกรรมทางออนไลน์ผ่านระบบต่างๆ ของกรมฯ ได้ทั้งหมด เช่น การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท การขอสำเนาเอกสาร การอัปเดตข้อมูลนิติบุคคล โดยกรมฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ติดขัดจากสถานการณ์อุทกภัย
อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวต่อว่า นับตั้งแต่วันแรกที่เกิดน้ำท่วมนายทะเบียนส่วนกลางได้ช่วยพิจารณาคำขอจดทะเบียนที่ผู้ประกอบธุรกิจยื่นผ่านระบบ DBD Biz Regist ซึ่งมีสำนักงานแห่งใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี และนราธิวาส มาดำเนินการแทนนายทะเบียนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ดังกล่าว ให้จนแล้วเสร็จทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ในระหว่างเกิดอุทกภัยได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือนิติบุคคลผู้ประสบอุทกภัยซึ่งมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตที่ประสบเหตุ สามารถขอขยายเวลาและชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและหลักฐานที่แสดงว่าได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ทำให้ไม่อาจดำเนินการยื่นจดทะเบียน ยื่นงบการเงิน ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาขยายเวลาในการยื่นเอกสารหรือดำเนินการตามกฎหมายของนิติบุคคล ทั้งนี้ นิติบุคคลสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาหรือดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สถานการณ์อุทกภัยได้สิ้นสุดลง รวมถึงการแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สูญหาย หรือเสียหาย ให้สามารถยื่นล่าช้าจากที่กฎหมายกำหนดได้ และสามารถใช้เป็นหลักฐานกรณีถูกเรียกตรวจสอบบัญชี โดยได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการด้านบัญชีและภาษีในภาวะวิกฤติ-ภัยพิบัติ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการดำเนินการได้อย่างถูกต้อง สามารถศึกษาคู่มือฯ ได้ที่ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ คู่มือการทำธุรกิจ
กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องการติดต่อกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ที่ประสบเหตุอุทกภัย แต่ไม่สามารถเดินทางได้ สามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ และในส่วนของกรมฯ ได้มีระบบจดทะเบียนธุรกิจและการให้บริการด้านต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาอำนวยความสะดวก ข้อมูลมีความถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย เพื่อเพิ่มช่องทางและลดอุปสรรคให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับบริการอย่างเต็มรูปแบบ ไม่จำกัดเวลา และสถานที่ โดยกรมฯ มีความมุ่งหมายให้ช่องทางออนไลน์ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ และช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งหวังให้ผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ประสบอุทกภัยสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องไม่สะดุดหรือหยุดอยู่กับที่ เพื่อลดผลกระทบจากการเดินทางและความล่าช้าทางเอกสาร พร้อมยืนยันความพร้อมของระบบออนไลน์ของกรมฯ ที่ช่วยให้การให้บริการภาครัฐยังคงเดินหน้าได้แม้ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด
ข้อมูลจาก DBD DataWarehouse+ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 มีนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ใน 9 จังหวัดที่ประสบอุทกภัย จำนวนทั้งสิ้น 57,541 ราย ทุนจดทะเบียน 356,806.40 ล้านบาท แบ่งเป็น *สุราษฎร์ธานี 24,808 ราย ทุนจดทะเบียน 122,760.58 ล้านบาท *สงขลา 13,878 ราย ทุนจดทะเบียน 136,220.99 ล้านบาท *นครศรีธรรมราช 7,311 ราย ทุนจดทะเบียน 33958.34 ล้านบาท *ตรัง 2,937 ราย ทุนจดทะเบียน 23,079.64 ล้านบาท *พัทลุง 2,153 ราย ทุนจดทะเบียน 5,729 ล้านบาท *ยะลา 1,879 ราย ทุนจดทะเบียน 12,158.70 ล้านบาท *นราธิวาส 1,808 ราย ทุนจดทะเบียน 8,678.61 ล้านบาท *ปัตตานี 1,799 ราย ทุนจดทะเบียน 9,774.45 ล้านบาท และ *สตูล 966 ราย ทุนจดทะเบียน 4,445.09 ล้านบาท