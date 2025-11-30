รฟม.ดูต้นแบบ "โตเกียว เมโทร" ต่อยอดพัฒนา"ศูนย์ฝึกอบรมระบบรางคลองบางไผ่"

รฟม.ดูต้นแบบ ศูนย์ฝึกอบรมระบบราง" โตเกียว เมโทร" ต่อยอดพัฒนา"ศูนย์ฝึกอบรมคลองบางไผ่" รับพ.ร.บ.กรมรางฯดันเป้าหมาย “ศูนย์กลางพัฒนาบุคลากรระบบรางของประเทศไทย”
เมื่อวันที่ 29 พ.ย.68 นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ รองผู้ว่าการ (บริหาร) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วย นายสุทัศน์ สิขเรศ ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. และผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) นำคณะสื่อมวลชนสายคมนาคม เดินทางเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมระบบรางของบริษัท โตเกียว เมโทร จำกัด หรือที่เรียกว่า Tokyo Metro Academy ณ มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเยี่ยมชมการบริหารจัดการหลักสูตรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการเดินรถไฟของบริษัทผู้ให้บริการรถไฟใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในมหานครโตเกียว ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมขนส่งระบบรางได้อย่างมีศักยภาพ โดยปัจจุบัน Tokyo Metro Academy ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรออนไลน์เพื่อสามารถรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้จากทั่วโลก อันสะท้อนถึงความแข็งแกร่งในองค์ความรู้ด้านการเดินรถไฟของบริษัทเอง ทั้งยังเปิดโอกาสให้ Tokyo Metro Academy ได้กลายเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากทั่วโลกอย่างไร้ขีดจำกัดอีกด้วย
นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ รองผู้ว่าการ (บริหาร) รฟม. เปิดเผยว่า ในส่วนของประเทศไทยได้มีการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมในลักษณะเดียวกันกับ Tokyo Metro Academy มากว่า 6 ปี โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง” ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. โดยได้เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย พนักงาน รฟม. และผู้ประกอบวิชาชีพในบริษัทที่ให้บริการด้านระบบขนส่งทางราง ตลอดจนอาจารย์ในสถาบันที่เปิดสอนภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบรางผู้ที่กำลังศึกษาระดับอนุปริญญา หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้า ฯลฯ ครอบคลุมองค์ความรู้ทั้งด้านการควบคุมรถไฟฟ้า ด้านการควบคุมการเดินรถไฟฟ้า ด้านการซ่อมบำรุง และด้านการจัดการเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระบบรถไฟฟ้า รวมถึงความรู้พื้นฐานของงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน อาทิ ระบบสถานีรถไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน เป็นต้น โดยวิทยากรที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ มีทั้งที่เป็นบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของ รฟม. เอง และบางส่วนจากพันธมิตรด้านวิชาการของ รฟม.
โดยศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟม. มีเป้าหมายให้ผู้สำเร็จหลักสูตรจากศูนย์ฝึกอบรมฯ ของ รฟม. มีความรู้ความสามารถ มีทักษะความชำนาญตามมาตรฐานสากล และสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานผู้ให้บริการในระบบรางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
"ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบรางและมีการพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบ เมโทร โตเกียว เรียกว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลรถไฟใต้ดินหลักของโตเกียว ที่มีศูนย์ฝึกอบรม พนักงานทั้งฝ่ายปฎิบัติการ คนขับ จำหน่ายตั๋ว และซ่อมบำรุงที่ครบวงจร ขณะที่รฟม มีศูนย์ฝึกอบรมที่ของที่คลองบางไผ่( ศูนย์ซ่อมและจอดสายสีม่วง ) ซึ่งรฟม. มีความพร้อมที่จะเดินหน้า โดยมีพ.ร.บ.การขนส่งทางรางฯเป็นกฎหมายใหม่ ที่กำหนดเรื่องการฝึกอบรมพนักงานในระบบราง เช่น พนักงานขับรถที่จะต้องมีใบอนุญาต โดยจะนำข้อมูลจาก เมโทร โตเกียว ไปปรับปรุงให้เหมาะสมและ มีมาตรฐานยิ่งขึ้น"
สำหรับศูนย์ฝึกพนักงานรถไฟ ของ เมโทร โตเกียว มีการก่อสร้างทางรถไฟ และอุปกรณ์ที่เหมือนจริง เพื่อให้พนักงานฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ได้เหมือนจริงที่สุด ใช้เวลาฝึกอบรม ประมาณ 3 เดือน กรณีเป็นพนักงานจาก บริษัทผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าอื่น ก็จะต้องกลับไปฝึกอบรมที่บริษัท อีกประมาณ 1 เดือน เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น อีกทั้งศูนย์ฝึกอบรม เมโทร โตเกียว ยังสามารถออกใบอนุญาต (ไลเซนส์) ให้กับ พนักงานที่ผ่านการอบรม ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ รฟม. ยังมุ่งมั่นต่อยอดการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมฯ สู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรระบบรางที่มีคุณภาพ โดยอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานระบบรางทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อน รฟม. สู่องค์กรชั้นนําในการขับเคลื่อนระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ยกระดับมาตรฐานระบบรางของประเทศไทยต่อไป
สำหรับศูนย์ฝึกพนักงานรถไฟ ของ เมโทร โตเกียว มีการก่อสร้างทางรถไฟ และอุปกรณ์ที่เหมือนจริง เพื่อให้พนักงานฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ได้เหมือนจริงที่สุด ใช้เวลาฝึกอบรม ประมาณ 3 เดือน กรณีเป็นพนักงานจาก บริษัทผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าอื่น ก็จะต้องกลับไปฝึกอบรมที่บริษัท อีกประมาณ 1 เดือน เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น อีกทั้งศูนย์ฝึกอบรม เมโทร โตเกียว ยังสามารถออกใบอนุญาต (ไลเซนส์) ให้กับ พนักงานที่ผ่านการอบรม ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ รฟม. ยังมุ่งมั่นต่อยอดการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมฯ สู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรระบบรางที่มีคุณภาพ โดยอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานระบบรางทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อน รฟม. สู่องค์กรชั้นนําในการขับเคลื่อนระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ยกระดับมาตรฐานระบบรางของประเทศไทยต่อไป