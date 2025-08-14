รถไฟใต้ดินโอซาก้าขัดข้อง ผู้ชมงานเอ็กซ์โปติดค้างยาวถึงดึก! ไฟดับสายชูโอทำรถไฟหยุดวิ่ง ผู้คนนับพันตกค้างหน้าสถานียูเมชิมะ ต้องรอรถบัสและบริการอื่นๆแทน หลายคนล้มป่วยด้วยอาการสงสัยว่าเป็นโรคลมแดด
ระบบรถไฟใต้ดินขัดข้องในช่วงเย็นที่โอซาก้าทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องติดค้างยาวถึงคืนวันพุธ บริเวณหน้าสถานีที่เชื่อมต่อกับสถานที่จัดงานเอ็กซ์โปโลก
บริษัทโอซาก้าเมโทร ผู้ให้บริการรถไฟใต้ดิน ระบุว่า ไฟฟ้าดับที่สายชูโอเมื่อเวลาประมาณ 21:30 น. ทำให้รถไฟต้องหยุดให้บริการจากสถานียูเมชิมะ ซึ่งมีทางเข้าออกทางประตูฝั่งตะวันออกของสถานที่จัดงานเอ็กซ์โป
บริการรถไฟระหว่างสถานียูเมชิมะและสถานีถัดไป Cosmosquare กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในเวลาประมาณ 22:10 น. แต่การเข้าสู่สถานียูเมชิมะถูกจำกัดเนื่องจากความหนาแน่นของผู้โดยสารที่มากเกินไป จึงแนะนำให้ผู้เข้าชมใช้บริการรถบัสและบริการขนส่งอื่นๆ แทน
หลังจากเกิดเหตุขัดข้องของรถไฟใต้ดิน ผู้เข้าชมงานเอ็กซ์โปถูกขอให้อยู่ภายในพื้นที่จัดงานผ่านระบบ PA มีผู้พบเห็นผู้คนนั่งเรียงแถวใต้โครงสร้างไม้ขนาดยักษ์ แกรนด์ริง เมื่อเวลาใกล้เที่ยงคืน
กรมดับเพลิงเทศบาลเมืองโอซาก้าระบุว่า ได้รับโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากผู้ที่รู้สึกไม่สบายหรือมีอาการสงสัยว่าเป็นโรคลมแดดมากกว่า 20 สาย กรมฯ เสริมว่าไม่มีกรณีใดที่มีอาการรุนแรง
เนื่องจากเป็นบริการรถไฟเพียงสายเดียวที่สามารถเข้าถึงสถานที่จัดงานเอ็กซ์โปได้โดยตรง รถไฟใต้ดินสายชูโอไลน์ จึงมีผู้ใช้บริการประมาณ 70% ตามข้อมูลของผู้ให้บริการ
ทั้งนี้ งานเอ็กซ์โปโลก 2025 จะจัดขึ้นบนเกาะเทียมในเมืองทางตะวันตกของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 เมษายน ถึง 13 ตุลาคม