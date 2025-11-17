รฟม. จับมือ JICA และ TICA ร่วมอบรม ถ่ายทอดประสบการณ์พัฒนาระบบรถไฟฟ้าไทย

รฟม. ร่วมมือ JICA และ TICA อบรม ถ่ายทอดประสบการณ์ระบบรถไฟฟ้าไทย สู่เวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านหลักสูตร “MRTA Experience Sharing on Urban Rail Development, Operation and Maintenance”
วันที่ 17 พ.ย. 2568 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) จัดอบรมหลักสูตร “MRTA Experience Sharing on Urban Rail Development, Operation and Maintenance” ภายใต้โครงการ Third Country Training Program (TCTP) ระหว่างวันที่ 17 – 25 พฤศจิกายน 2568 โดยมี นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รฟม. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ Mr. KAWABE Ryoichi, Senior Representative, JICA Thailand Office และ นางอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนา การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าเมือง ระหว่างประเทศไทยและประเทศคู่ความร่วมมือ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจาก 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม ประเทศบังกลาเทศ สาธารณรัฐอียิปต์ และประเทศไทย
โดยมีหลักสูตรอบรมทั้งรูปแบบการบรรยายและศึกษาดูงานในหัวข้อสำคัญ เช่น การก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าแบบ Heavy Rail และ Monorail การเดินรถและบำรุงรักษาระบบขนส่งมวลชนทางราง การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ รฟม. ซึ่งโครงการนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ รฟม. ในการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลาง การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบรางในภูมิภาคอาเซียน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคต