"Dissidia Duellum Final Fantasy" เมื่อเหล่าฮีโร่ โผล่บนโลกจริง

เกมรวมดาวตัวละครไฟนอลฯภาคใหม่บนมือถือ ที่สัญญาว่าจะเล่นง่ายสบายนิ้วรวมถึงถูกใจเกมเมอร์สายแฟชั่น!
Square Enix ประกาศปล่อยเทรลเลอร์แรกอย่างเป็นทางการสำหรับ Dissidia Duellum Final Fantasy ผลงานเกมโมบายต่อสู้รวมดาราในจักรวาลไฟนอลฯที่คราวนี้ดูแปลกตากว่าครั้งไหนๆ เพราะมาในแนว 3v3 Team Boss Battle Arena ที่ผู้เล่นต้องจัดทัพสร้างทีมตัวละครโปรดแล้วลงไปกำจัดบอสให้ได้รวดเร็วว่องไวกว่าทีมฝ่ายตรงข้าม
ฉากเซตติ้งหลักของเกมจะเป็นมหานครโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุบัน ที่กำลังโดนความมืดเข้าปกคลุมจากฝีมือของ Chaos และเมื่อที่ใดมีความมืดมิดเหล่านักรบแห่งแสงย่อมปรากฏแสดงตัวเพื่อขจัดปัดเป่ามัน
จากคลิปตัวอย่างและภาพสกรีนช็อตแรกได้เผยให้เห็นถึงใบหน้าเหล่าตัวละครที่แฟนๆต่างคุ้นหน้ากันดี ไม่ว่าจะเป็น Kain Highwind, Warrior of Light, Terra, Cloud, Rinoa, Zidane, Lightning ไปจนถึงตัวละครบรรจุใหม่อย่างแม่สาวผมดำ Gaia (จาก FFXIV) และหนุ่มน้อยร่าเริง Prompto (จาก FFXV) ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อพวกเขาเหล่านี้มาเยือนโลกปัจจุบัน เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายย่อมถูกอัพเดตให้อินเทรนด์ทันสมัย แต่ถ้าใครชอบชุดสไตล์คลาสสิคก็สามารถปรับเปลี่ยนสกินได้เองเช่นเดียวกัน
เกม "Dissidia Duellum Final Fantasy" มีกำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2026 สำหรับมือถือทั้งระบบ iOS และ Android โดยเดือนพฤศจิกายนนี้ตัวเกมจะเริ่มทดสอบโคลสเบต้าในแถบสหรัฐฯและแคนาดา อีกทั้งในอนาคตจะทยอยเผยโฉมใบหน้าตัวละครใหม่ๆเพิ่มเติม ซึ่งดูจากทรงแล้วหนึ่งในนั้นต้องเป็น Clive Rosfield ตัวเอกจากภาค 16 แน่ๆ
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
square-enix
